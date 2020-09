(statoquotidiano) Manfredonia, 17 settembre 2020. (II) “Emiliano ha ridimensionato l’ospedale di Manfredonia? E’ falso. E’ quanto raccontano i miei competitor perchè non hanno argomenti. Sono storie vecchie: il ridimensionamento, o meglio: la classificazione a ospedale di base dell’ospedale di Manfredonia risale al 2012, in base alle leggi del tempo che non sono ancora cambiate”. Lo ha detto a StatoQuotidiano.it l’avvocato Paolo Campo, attuale consigliere regionale pugliese, presidente del Gruppo Pd del Consiglio regionale, candidato per il rinnovo del prossimo Consiglio regionale.

“Con Emiliano i posti letto a Manfredonia sono cresciuti fino a 140, con Emiliano abbiamo aperto il reparto di lungodegenza, e ci apprestiamo ad aprire quello di riabilitazione, con Emiliano abbiamo inaugurato la nuova senologia, con Emiliano abbiamo ristrutturato tutti i reparti, compreso quello di chirurgia, e abbiamo fatto una nuova sala operatoria. Con Emiliano, dopo tanti anni, abbiamo dato 5 primari all’ospedale di Manfredonia. Le critiche sono infondate”.

“Reparto senologia? Sarà reclutato il personale necessario”. “Abbiamo inaugurato il reparto di senologia, c’è il radiologo, ora bisognerà attendere per le assunzioni. Recluteremo il personale necessario anche per la senologia, come fatto per la fisiatria. La penuria di medici in Italia è un problema nazionale. Solo qualche mese fa, per l’emergenza covid, in corsia ci volevano mandare gli specializzandi. Si devono fare i concorsi, e finalmente oggi è possibile farli, perchè il Ministro Speranza ha annunciato l’uscita della Puglia dal piano di rientro. Quindi anche i blocchi, che Fitto aveva posto alle assunzioni in sanità, mi auguro che saranno un antico ricordo”

“Tagliare i nastri durante le elezioni? E’ giusto: mostriamo ai cittadini il risultato di un lungo lavoro”. “Tolti i vincoli preesistenti, abbiamo costruito un’ipotesi, quella di rendere il Gino Lisa un Hub per la protezione civile, che ci ha consentito di movimentare risorse; abbiamo fatto gli appalti, che sono stati portati a termine. Oggi abbiamo inaugurato la pista, ed è giusto tagliare i nastri durante la campagna elettorale, perché mostriamo il risultato di un lungo lavoro. Dopo tante chiacchiere, noi abbiamo aperto l’aeroporto Gino Lisa, gli altri, compreso Fitto, nel 2004 prese 160 milioni di euro e li mandò a Grottaglie. Con che faccia parla ancora di aeroporto oggi?”.

“5 punti che mi impegno di mantenere da consigliere regionale? Ecco”. “L’impegno a continuare in progettualità che abbiamo già avviato: da sindaco di Manfredonia e componente della cabina di regia dell’Area Vasta, proposi nel Patto per il Sud la realizzazione di una piattaforma logistica a Borgo Incoronata, e la realizzazione di un treno tram per rimediare al limite di Manfredonia, vale a dire un collegamento con il mare, anche al fine dello sviluppo turistico. Ho fatto già una proposta: rimuoviamo i nastri trasportatori, con i fondi del Piano per il Sud facciamo le opere di manutenzione straordinaria per il pontile, e dunque rilanciamo quell’area industriale. Ho fatto un’altra proposta, è già realtà, quell’area è stata introdotta nelle ZES, propongo di istituire nell’area una zona franca, di adottare provvedimenti per una fiscalità di vantaggio, per attrarre nuovi investimenti, propongo di valorizzare ai fini naturalistici l’immenso patrimonio che conserva la nostra Riviera Sud, e propongo di consolidare quanto fatto finora per l’ospedale, aumentando i posti letto, è il momento di portare in corsia i medici. Il tutto per far fronte ai bisogni di salute delle nostre comunità”. (II – fine)

A cura dell’avvocato Antonio Castriotta, Manfredonia 17 settembre 2020.