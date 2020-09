Covid, aumentano guariti in Capitanata. Manfredonia è nella fascia 11-20

Bari, 17 settembre 2020. Sono stati registrati 4.011 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 63 casi positivi: 33 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi; 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 364.798 test. 4.262 sono i pazienti guariti. 1.915 sono i casi attualmente positivi.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 17.09.2020

Foggia, fascia over 50 casi attualmente positivi;

Cerignola, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Manfredonia, Stornara, fascia 11 – 20 casi ” ”

Ascoli Satriano, Orta Nova, fascia 6 – 10 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi: Carapelle, Panni, Casalvecchio di Puglia, Lucera, Troia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore.

(statoquotidiano) FOCUS Manfredonia, 17 settembre 2020. Nel momento in cui si scrive, restano 16 i cittadini dell’area geografica di Manfredonia (ad esclusione degli stranieri presenti nell’area dell’ex pista di Borgo Mezzanone) risultati positivi al nuovo coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Si ribadisce nuovamente che la fascia 21-50 casi attualmente positivi del bollettino epidemiologico regionale, nella quale Manfredonia è stata inserita ieri dai dipartimenti regionali, ricomprende anche i sipontini residenti a Mezzanone (che appartiene a livello territoriale a Manfredonia), ma non i cittadini stranieri positivi, ricompresi invece nell’area di Foggia (fascia attuale: over51 attuali casi). Riepilogando, sono 16 pertanto i cittadini di positivi nell’area di Manfredonia, almeno 2 le famiglie coinvolte. Per Mattinata: restano 3 i casi, i primi due non relativi alla contrazione del virus in ambito locale. Resta un solo positivo a Monte Sant’Angelo. (A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.752, così suddivisi: 2.605 nella Provincia di Bari; 540 nella Provincia di Bat; 749 nella Provincia di Brindisi; 1.583 nella Provincia di Foggia; 738 nella Provincia di Lecce; 484 nella Provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dichiarazione Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Sono 33 i nuovi casi di contagio rilevati oggi dal Dipartimento di Prevenzione. Si tratta in particolare di 24 contatti stretti collegati a casi già isolati e sottoposti a sorveglianza, mentre sui restanti 9 è in corso l’attività di tracciamento”.

Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone: “Sono quattro i casi registrati oggi in provincia di Brindisi: tre sono stati individuati attraverso l’attività di contact tracing e uno tramite lo screening”.

Dichiarazione del Dg Asl Bt, Alessandro Delle Donne: “4 casi positivi oggi nella provincia Bat di cui2 sintomatici e 2 contatti stretti di due diversi casi positivi registrati nei giorni scorsi”

Dichiarazione del Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla: “Il servizio di Igiene ha registrato in data odierna 6 nuove positività. Di queste: 3 sono contatti di casi già noti e isolati; 2 persone sono state individuate durante le attività di screening; l’ultima è una persona sintomatica; la tutti sono stati tempestivamente presi in carico. Sono tutt’ora in corso le indagini epidemiologiche”.

Dichiarazione del Dg Asl Lecce, Rodolfo Rollo: “La Asl di Lecce registra oggi 6 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 sono residenti fuori regione temporaneamente presenti nella nostra provincia”.

Dichiarazione Dg Asl Taranto, Stefano Rossi: “I 10 casi di positività rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Taranto riguardano contatti stretti di casi registrati nei giorni scorsi e posti sotto sorveglianza”.