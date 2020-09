Foggia. Rapina in bar – tabaccheria in via D’Orso: ferito uomo (VIDEO)

Foggia, 17 settembre 2020. Ancora rapine a Foggia: tra le ore 14.30-15, un uomo è entrato in un locale tra via Guido D’Orso e via Salvo D’Acquisto e, dopo una colluttazione, sarebbe riuscito a sottrarre del denaro. Risulta ferita una persona presente nei locali. Indagini delle agenti della Questura di Foggia.