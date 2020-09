Ivan Scalfarotto: “Per me terrei una sola delega, all’uguaglianza”

Foggia, 17 settembre 2020. “La politica di questi ultimi 5 anni è deludente, il meglio è stato fatto con Vendola. Attenzione a chi dice ‘se non votate noi vincono gli altri’, ma che modo ricattatorio è di fare la campagna elettorale”. Aldo Ragni e Rosa Cicolella, coordinatori provinciali di Italia Viva, e Ivan Scalfarotto, candidato presidente alle prossime regionali (con Italia Viva, +Europa, Azione, Liberali, Ali e Volt) hanno presentato ieri sera a Foggia le loro 3 liste, Italia Viva, Futuro Verde, e quella del presidente. “Si inaugurano aeroporti che non ci sono, laboratori di analisi chiusi da questa amministrazione, ma avanti così tutto sui social o con photoshop, come se noi non avessimo la capacità di capire”, ha proseguito Ragni.

Ultimi giorni di campagna elettorale verso le regionali, le distanze fra la sinistra di Ivan Scalfarotto e quella di Emiliano sono sempre più marcate. Su Fitto il partito è chiaro, “rivendica la amministrazione di 20 anni come se non ci fossimo già espressi nel 2005, e con quella campagna elettorale trovo analogie”. Il riferimento è che nessuno si aspettava, allora, il risultato di Vendola come non ci si aspettava che Iv avrebbe presentato non una ma tre liste, e che “sarebbe arrivata fin qui, con un candidato della nostra terra, che ha studiato a Foggia, che si è fatto strada nel mondo del lavoro ed è diventato un manager importante. E’ un uomo di governo che conosce il mondo imprenditoriale e industriale, grazie a lui siamo riusciti a costruire delle liste che facessero parlare di noi”. Nel futuro, Iv vede un viaggio che prosegue, a prescindere dal risultato, dal 22 settembre, “e continueremo a fare politica- ha continuato Ragni- dicendo le stesse cose”. Sul voto utile: “Non si sceglie solo chi dovrà governare l’elettore ma chi dovrà rappresentarlo”.

Rosa Cicolella, coordinatrice provinciale: “Il notabilato il sistema di potere non ha permesso che il centrosinistra fosse unito. Fitto ed Emiliano sono, come dice Ivan, la padella o la brace, il primo è la restaurazione, il secondo ha fallito su sanità e agricoltura che lui ha deciso di pilotare ma che non ha pilotato. Questa è una lista di belle persone, belle facce e competenti”.

Ivan Scalfarotto ha ricordato il suo liceo Lanza di Foggia e la sua città di cui va fiero. La Puglia, dicevano i suoi amici ieri sera, torna spesso nei suoi discorsi, come ha riferito Ettore Rosato arrivato per sostenere la candidatura pugliese di Iv. Quanto alle deleghe e all’usanza di tenerne qualcuna per sé, ha detto: “Terrei per me una sola delega, quella all’uguaglianza che ha una composizione trasversale e che vale in tutti gli ambiti. Uguaglianza non solo come parità di genere ma davanti alla legge, alle istituzioni, alla religione, all’orientamento sessuale, al colore della pelle, al proprio credo e non credo. La destra è un’altra cosa, che ho sempre combattuto e combatterò sempre. La sinistra non si predica ma si pratica. Perché la preferenza di genere non è stata introdotta in 5 anni? Con 5 donne su 50 manca una visione attenta alle donne, bisognava farla subito e non con decreto da Roma”.

Scalfarotto ha anche aggiunto quali candidati avrebbe evitato nelle liste di Emiliano, e che “non è stato fatto alcun investimento su personale sanitario, telemedicina, sul finanziamento degli specializzandi”. Quanto alla Xylella “è un disastro epocale, una bomba atomica, la distruzione della biodiversità che pagheremo per generazioni. E non riguarda solo gli ulivi ma tante altre piante, bisognava espiantarli, ma perché non lo si è fatto? Perché fa perdere consenso”. Sull’economia ha tuonato contro l’anima statalista e assistenzialista “che non dà una mano all’economia reale, a come posso darti una mano a cercare un lavoro ma aspetta il reddito di cittadinanza”. Su Taranto e gli investimenti all’ex Ilva: “Se arriva un investitore non si manda via, costringilo a investire il più possibile sul tuo territorio, bisogna fare il lavoro della politica. I miei candidati sono con la gente, si confrontano, non sono i 49 inamovibili, bisogna ripartire dagli elettori che governano i politici”.