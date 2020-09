Landella: “Non più tollerabile rischiare la vita per difendere il proprio lavoro”

“Non è tollerabile rischiare la vita per difendere il frutto del proprio lavoro. Ma soprattutto non è più tollerabile che artigiani, commercianti ed imprenditori Foggiani debbano vivere nel terrore. A Francesco inviamo i nostri migliori auguri di una pronta guarigione. Mentre al governo chiederemo ulteriori misure di sicurezza per contrastare più efficacemente i fenomeni criminali”.

Così il sindaco Franco Landella ha commentato il grave episodio accaduto oggi in una tabaccheria di Foggia. Ferito un uomo, “Francesco”, cui il sindaco invia auguri di pronta guarigione, presente nel locale.