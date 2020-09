(statoquotidiano) Manfredonia, 17 settembre 2020. Incidente stradale stamani, verso le ore 13, tra due scooter in via della Croce. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il sinistro è avvenuto all’inizio della via, all’altezza delle attività commerciali e dell’istituto scolastico. Risultano feriti 2 giovani, che hanno riportato escoriazioni e punti di sutura.

Sul posto i Carabinieri di Manfredonia, e i sanitari del 118.