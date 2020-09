Foggia, 17 settembre 2020. Tutte le ipotesi sono aperte relativamente all’identificazione del corpo di un uomo, di carnagione chiara di circa 30 anni, ritrovato esamine stamani in una cunetta adiacente la S.P.110 ad Ordona.

Il corpo dell’uomo, come apprende StatoQuotidiano.it, presenta ecchimosi ed escoriazioni varie ma nessuna ferita da arma. Per l’identificazione, in corso gli accertamenti degli inquirenti. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Foggia.