Riuniti, Covid: “Cristina torna a casa, in ospedale da marzo” (VIDEO)

Foggia, 17 settembre 2020. “Cristina oggi è tornata a casa. Un po’ provata e un po’ emozionata, Cristina ha voluto salutare e ringraziare tutti i medici che si sono presi cura di lei in tutto questo periodo: un brevissimo video per dire al mondo ‘ce l’ho fatta’! La sua è stata una lunghissima battaglia contro il covid19, forse tra le più lunghe che un paziente abbia dovuto affrontare qui al Riuniti: da marzo Cristina ha riabbracciato la famiglia solo oggi attraverso un percorso di cura lungo e laborioso che è passato dal reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dalla professoressa Gilda Cinnella, passando per la struttura di Medicina fisica e riabilitativa universitaria coordinata dal professor Andrea Santamato che con il suo staff ha seguito il complesso iter di guarigione per ben quattro mesi seguiti ad un episodio critico molto importante.

Tutta la struttura ospedaliera ha partecipato alla gioia di Cristina e dei suoi famigliari che adesso possono riprendere la quotidianità con il loro più grande affetto. Un altro episodio di buona sanità che ci rammenta di non sottovalutare questo virus, di essere responsabili e di non sfidare la sorte quando si pensa di avere la giovane età dalla propria parte. Buona vita Cristina”.

Lo riporta la pagina Facebook de Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.