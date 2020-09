Senza parcheggio e cassonetti, esasperati i residenti di via Galliani a Foggia (FT)

Un residente di via Galliani a Foggia segnala a Stato Quotidiano quanto segue con relative foto:

“Volevo portare alla vostra attenzione una situazione oramai insostenibile che noi residenti in via Galliani stiamo vivendo da qualche mese. Con l’arrivo della pista ciclabile è la presenza massiccia di strisce blu è diventato impossibile parcheggiare nemmeno nel raggio di 500 mt.da suddetta strada. Ultimamente, spesso sto parcheggiando nelle vicinanze di piazza Puglia, non so se rendo l’idea della distanza, e purtroppo per forza di cose spesso anche in divieto di sosta (ho preso due multe in pochi mesi di cui l’ultima anche ingiusta visto che la mia auto era al di fuori dell’aera in divieto, ma il vigile ha deciso di punire tutti quel giorno). Oramai abbiamo il terrore di “muovere” l’auto dal parcheggio perché poi si sarà costretti a girare svariati minuti prima di ritrovare l’agognato posto auto.

Già prima era impossibile anche a causa del capolinea delle Ferrovie del Gargano che, nonostante l’apertura del terminal bus, non si schioda da quella strada caotica da morire. Adesso con la ciclabile la misura è colma. Non solo, ciliegina sulla torta sono stati rimossi tutti i cassonetti della spazzatura per cui oltre al problema auto, chi come me è corretto e paziente, con i sacchetti della spazzatura deve arrivare a piazza Italia o a via Da Zara per il conferimento. Per me che non sono anziano si tratta di uno sforzo più o meno tollerabile, ma immaginate una persona anziana se può farsi tutta quella strada per gettare la spazzatura.

Infatti, molti gettano i rifiuti vicino agli alberi là dov’erano i cassonetti. Vi lascio immaginare la puzza, gli animali che vanno a cercare cibo e gli insetti che banchettano ogni notte. In conclusione, io non sono contro la ciclabile anzi, sono totalmente a favore, ma ci vuole criterio quando si fanno le cose, e scegliere via Galliani è stata una boiata pazzesca, via Scillitiani sia in fatto di spazio, sia in fatto di assenza di attività professionali/commerciali, sarebbe stata la scelta più sensata. Scegliendo l’altra parallela della villa comunale avrebbero dovuto finalmente spostare il capolinea FdG, togliere un po’ di strisce blu e lasciarci i cassonetti. Siamo esasperati! Spero che vogliate portare sul giornale questa situazione, vi ringrazio anticipatamente”.