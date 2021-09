Gatta: “Servizi aggiuntivi del trasporto scolastico? Ci sono, ma serve responsabilità”

“Da diversi giorni, dai Comuni della Provincia di Foggia mi sono giunte segnalazioni riguardo a disservizi che si sono verificati, sul trasporto pubblico locale. Molti studenti delle superiori, purtroppo, non hanno trovato posto sugli autobus da e verso Foggia”. Lo comunica in una nota il presidente della Provincia Nicola Gatta.

“All’indomani dell’approvazione della delibera di giunta regionale n. 911 del 16 giugno 2021 che fissava l’inizio del nuovo anno scolastico al 20 settembre 2021, tutte le istituzioni interessate si sono subito attivate per attuare un programma in accordo con il Cotrap e le aziende associate al potenziamento del sistema del trasporto pubblico nel periodo scolastico”.

“Tuttavia, in virtù dell’autonomia scolastica, molti dirigenti scolastici, pur sapendo che i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico sarebbero partiti il 20 settembre, hanno deciso, anche quest’anno, di anticipare l’apertura del proprio istituto e gli studenti, di fatto, non hanno potuto contare sul numero di corse aggiuntive previste durante il periodo scolastico. Una decisione inopportuna alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in corso che richiede responsabilità da parte di tutti”.