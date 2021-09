Inner Wheel Service: “Coloriamo la Speranza”

Foggia, 17 settembre 2021. L’ INNER WHEEL CLUB DI FOGGIA, rappresentato per il terzo mandato dall’avvocato Irene Bonassisa, ha organizzato una serata di beneficenza in favore dell’unità operativa di Oncologia e Terapia Biomolecolare di Foggia – direttore Prof Landriscina. L’evento è previsto per domani, Sabato 18 settembre, alle ore 20,30 al Tennis Club.

“L’ambizioso progetto nasce dalla mia frequentazione del reparto, vissuta inizialmente da ” accompagnatrice” di una paziente oncologica e quindi dalla conoscenza, prima del dott. Guido Giordano e, poi, del Prof Landriscina, oncologi di riferimento dell’unità operativa di oncologia del policlinico riuniti”, sottolinea Irene Bonassisa a Statoquotidiano.it.

“Eccellenze nel settore medico e nella ricerca, non solo locali, ma anche di fama nazionale e internazionale, i quali attraverso un processo di ” UMANIZZAZIONE ” dell cure chemioterapiche ( tanto per usare un termine del dott. Giordano) hanno reso il loro reparto un “fiore all’occhiello” e motivo di vanto della nostra città”. Un camminare affianco al paziente per sostenerlo nella sofferenza e nella battaglia più dura della propria vita. Ed è proprio attraverso questa esigenza di rendere meno sofferta la terapia chemioterapica che nasce la collaborazione tra l’Inner Wheel e l’unità oncologia di Foggia”.

“Un cammino CONGIUNTO che vedrà il suo esordio proprio sabato 18 settembre con una raccolta fondi per rendere PIÙ COLORATO il reparto day hospital di chemioterapia e più vicino alle esigenze dei pazienti proprio grazie alla rete WIFI , messa a loro disposizione durante i cicli di chemioterapia”.

“Ma SERVIRE, mission imprescindibile del nostro club, non può e non deve limitarsi solo ad un contributo economico, ma deve necessariamente andare OLTRE ! Proiettarsi verso il SAPERE o meglio CONOSCERE. Sarà infatti premura della presidente, avv. Irene Bonassisa e delle socie del club, organizzare prossimamente un convegno sulle nuove cure sperimentali sui tumori, sfida, traguardo e impegno del prossimo futuro che vedrà la partecipazione degli oncologi di Foggia Prof Landriscina e dott. Giordano oltre a medici e ricercatori di Roma e oncologi degli ospedali di Tunisi”.

“E’ infatti in itinere una mission a livello internazionale, un progetto pilota tra il Club di Foggia e Club di Tunisi: Un GEMELLAGGIO tra l’ Italia e la Tunisia che non abbia il solo scopo di una mera sottoscrizione cartacea ma, al contrario, l’inizio di PERCORSO COMUNE tra due nazioni !”, conclude l’Avv. Irene Bonassisa, Presidente Inner Wheel Club di foggia C.A.R.F. .