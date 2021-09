La Criptovaluta perfetta per uno stile di vita finanziariamente indipendente

La libertà trovata attraverso stili di vita minimalisti, finanziati da investimenti in criptovaluta, sta diventando sempre più comune tra le generazioni più giovani esperte di tecnologia.

Siamo cresciuti in un periodo di instabilità e disuguaglianza finanziaria, malessere sociale e impatti imprevedibili del cambiamento climatico. Ma con i recenti risvegli sociali come il movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early), sempre più persone desiderano investire saggiamente i propri redditi.

Raggiungere L’Indipendenza Finanziaria

Vivere liberi dalla necessità di lavorare lunghe ore solo per sbarcare il lunario generando un reddito passivo vitale è un sogno che la maggior parte delle persone ha, ma per molti rimane solo un sogno. L’accessibilità flessibile della criptovaluta la rende uno dei tanti strumenti che un investitore può utilizzare per raggiungere l’indipendenza finanziaria.

Le criptovalute, in base alla progettazione, sono decentralizzate, il che significa che nessuna singola entità come un governo, una banca o un’organizzazione può controllare. Ciò consente alle criptovalute di trasportare valore come denaro digitale legittimo pur essendo al di fuori dell’influenza delle istituzioni centralizzate.

Le criptovalute rappresentano il prossimo salto generazionale per le finanze e gli investimenti, in quanto sono valute che possono essere tracciate, consultate e spesi in qualsiasi parte del mondo, purché sia ​​possibile accedere a Internet.

Cos’e Axion?

Axion è unico nel mondo delle criptovalute in quanto consente a coloro che acquistano e puntano la loro criptovaluta di guadagnare un alto interesse per tutta la durata della loro partecipazione sotto forma di regolari dividendi in bitcoin e impressionante APY, gli ingredienti perfetti per l’indipendenza finanziaria.

Axion è una nuova criptovaluta che funziona in modo simile a un conto bancario con certificato di deposito (CD). I CD, se non li conosci, funzionano prendendo il tuo investimento e conservandolo per un determinato periodo di tempo.

La banca utilizza i tuoi soldi nella sua attività e, come ricompensa, ti viene pagata una piccola percentuale di interesse sul ritorno del tuo investimento. I termini del CD possono variare da un paio di mesi a un paio di anni, con tassi di interesse più elevati per durate più lunghe. Anche con termini più lunghi, tuttavia, i tassi di CD sono ridicolmente piccoli, con alcune delle migliori banche che offrono solo lo 0,75% di interesse per un periodo di 2 anni, secondo Bankrate.com.

La sfortunata realtà è che queste banche useranno il tuo investimento finanziario e guadagneranno rendimenti molto più alti usando i tuoi soldi, ma ti pagheranno solo una frazione di percentuale per il privilegio di usare il tuo investimento. Pertanto, i CD tradizionali non sono una soluzione praticabile per il reddito passivo a sostegno del tuo stile di vita minimalista.

Investire In Modo Sicuro

È qui che entra in gioco Axion. Axion è l’equivalente in criptovaluta di un account CD con vantaggi e vantaggi unici che solo le criptovalute possono offrire. Proprio come impegneresti i tuoi soldi su un conto CD per una durata prestabilita, il processo mediante il quale impegnerai il tuo Axion per una durata prestabilita è chiamato “staking”.

Quando metti in stake il tuo Axion per il periodo di tua scelta (tra 1 giorno e 5555 giorni, o 15 anni), il tuo Axion viene convertito in azioni, che iniziano immediatamente a guadagnare interesse nel momento in cui vengono puntate. Con i dividendi Bitcoin pagati settimanalmente, proporzionale al numero di azioni che detieni, inizia anche la tua generazione di reddito passivo.

I tokenomics di Axion sono unici in quanto apportano grandi vantaggi a coloro che puntano per periodi di tempo più lunghi. In poche parole, più a lungo paga meglio. Axion incentiva i suoi investitori a mettere in gioco i loro token Axion per molto più tempo rispetto ad altre criptovalute, il che porta più stabilità e potenziale di crescita al valore del token Axion nel suo insieme.

Un sondaggio del 2020 condotto da HBS mostra che il 36% delle piccole imprese negli Stati Uniti accetta bitcoin come forma di pagamento valida. Ecco alcune delle principali società che accettano bitcoin: Wikipedia, Microsoft, AT&T, Burger King, KFC, Overstock, Subway, Twitch, Pizza Hut, Miami Dolphins, Dallas Mavericks, Virgin Galactic, Norwegian Air, Namecheap, CheapAir, Gyft, NewEgg, Internet Archive, Amazon (con l’utilizzo di Purse.io) e altro ancora.

Apple consente l’acquisto dei suoi prodotti con criptovaluta se il cliente utilizza una carta BitPay, che funziona come una carta di debito in criptovaluta dal vivo. Alcuni punti vendita fisici dispongono anche di bancomat Bitcoin installati.

Conclusione

È indiscutibile che è solo una questione di tempo prima che quasi tutti i punti vendita al dettaglio accettino pagamenti in criptovaluta in un modo o nell’altro. Perché non lasciare che il tuo investimento in criptovaluta cresca con Axion mentre aspetti l’adozione diffusa? (nota stampa)