Malore a bordo di petroliera a largo del Gargano: intervento dell’elisoccorso

Vieste (Foggia), 17/09/2021 – (garganotv) Tempestivo intervento dell’elisoccorso di Vieste a bordo di nave in transito a largo del Gargano per prestare le necessarie cure a persona colpita da malore improvviso. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi. Alle 16.15 circa, infatti, veniva richiesto dalla centrale operativa del 118 di Foggia, un intervento per malore su una nave petroliera, nello specifico nave “Sakura Princess”, battente bandiera liberiana, in transito al largo di Vieste e diretta a Trieste.

Immediatamente, il nostro elisoccorso si portava a 20 miglia ad est della costa, dove raggiungeva la nave, lunga 228 metri, e vi atterrava sopra, sotto l’egida della Guardia costiera di Vieste che assisteva alle operazioni con la motovedetta Cp 880, partita anch’essa da Vieste. Il paziente veniva così stabilizzato dal medico anestesista rianimatore e dall’infermiere e trasferito d’urgenza presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Una esemplare operazione da parte del personale dell’elisoccorso di stanza a Vieste.Lavoro, professionalità e coordinamento di squadra sono le basi per la riuscita di ogni intervento. (garganotv)