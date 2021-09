STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 17 settembre 2021. Ieri pomeriggio, 15 settembre 2021, è stata festeggiata la sig.ra Giovanna Spano che ha compiuto 100 anni di età. La simpatica nonnina Spano, casalinga è nata a Manfredonia il 19.9.1921.

La cerimonia della Centenaria, organizzata dai figli, che si è svolta in via Cave al civico 18, ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo di Manfredonia, padre Franco Moscone, del parroco della chiesa del Carmine don Antonio Di Candia, dei familiari e dei vicini di casa. La nota simpatica, della cerimonia, è stata, che la nonnina festeggiata, quando è arrivato l’Arcivescovo, poiché non lo conosceva ha chiesto ai parenti: chi ca ji, stu giovene!.

Il figlio della signora Giovanna e don Antonio sono subito intervenuti è gli hanno riferito che era “Monzegnòre” il vescovo di Manfredonia. Sbalordita e felice della presenza dell’alto prelato, la centenaria sipontina, ha ascoltato compiaciuta le preghiere che l’arcivescovo gli ha rivolto. Dopo la lettura delle orazioni, l’Arcivescovo ha impartito la benedizione alla nonnina centenaria e ai presenti alla cerimonia.

L’evento, e poi continuato, con la Festeggiata, fatta sedere all’ingresso dell’uscio di casa, dove i parenti hanno offerto ai presenti, rustici, dolcetti e la torta preparata per il compimento dei 100 anni della signora Giovanna. Ad allietare la Festa, un gruppo di talentuosi musicisti di Manfredonia diretti dal M° Filippo Marino, che hanno di divertito la festeggiata e le numerose persone presenti, con l’esecuzione di numerosi motivi di successo di musica leggera. La bellissima Festa in onore della centenaria di Manfredonia, sigra Giovanna Spano, si è conclusa alle 19,00.