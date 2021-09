Ordine Professioni Sanitarie Foggia: D’Andrea nuovo Presidente

Foggia, 17/09/2021 – (assocarenews) Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 settembre 2021, la Dottoressa Raffaella D’andrea è stata eletta come nuovo Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Foggia. Già Segretaria dell’Ordine, la sua Presidenza succede in ordine temporale alle dimissioni del Dr. Fisioterapista Giulio Conticelli.

“Raccolgo la fiducia attribuitami che mi gratifica, facendomi percepire il gradimento per il lavoro nei mesi addietro con l’incarico di segretario, momenti intensi e difficili ci aspettano, ma cercheremo di fronteggiare qualsiasi problematica, con l’impegno di sempre” “Ringrazio il Presidente Conticelli e tutto il Consiglio Direttivo per quanto fatto in favore delle professioni Sanitarie, nella consapevolezza che abbiamo innanzi a noi sfide di decisiva importanza per il futuro dei nostri colleghi”. Ricoprirà la carica di Segretario il Dr. D’errico Francesco. (assocarenews)