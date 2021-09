Procuratore capo Rossi: “Vera emergenza è la criminalità foggiana”

Foggia, 17/09/2021 – (repubblica) “Intollerabile che il giorno della vittoria degli Europei si spari tra la folla, si uccida un uomo e purtroppo si tolga la possibilità di camminare a un bambino. Li troveremo.”. “La criminalità foggiana sta ampliamente invadendo la Bat”. “E si uccida un altro uomo con viscino un bambino”.

La “ricchezza ingiustificata di Bari, spesso collegata all’evasione fiscale”, la criminalità organizzata di Foggia: sono due delle tracce su cui la Procura ordinaria e la Distrettuale antimafia si apprestano a lavorare nell’era di Roberto Rossi.

Nominato procuratore da pochi giorni, in realtà ha già retto l’ufficio come vicario per oltre un anno, nell’ottica della continuità con il lavoro svolto dal predecessore Giuseppe Volpe. Dopo l’insediamento, Rossi ha incontrato la redazione di Repubblica Bari, illustrando il suo programma e puntando molto sull’importanza della “squadra dei pm”, il gruppo che vuole tenere saldo nella convinzione che il lavoro della magistratura debba essere scevro da protagonismi e narcisismi.

Il procuratore ha assicurato che spingerà per accelerare la realizzazione del Parco della giustizia e che i pm sono al lavoro per monitorare l’utilizzo dell’enorme mole di fondi messi a disposizione dallo Stato dopo la pandemia. Riflettori puntati anche sulla criminalità organizzata, con l’obiettivo di replicare nel foggiano e nella Bat quanto avvenuto in provincia di Bari, dove gli arresti numerosi degli anni scorsi hanno ridimensionato notevolmente l’azione dei clan. E un’attenzione particolare anche alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, nell’ambito della quale a Bari ci sono “segnali di ambiguità” legati a “troppa ricchezza non giustificata”. (repubblica)