Allerta meteo, Manzella: “Attenzione a non farsi trovare impreparati”

Fondamentale eseguire la manutenzione e pulizia dei canali in vista delle precipitazioni autunnali. L’attività del Consorzio di Bonifica consiste nella manutenzione e nella vigilanza delle reti e degli impianti di bonifica: canali diversivi, canali di scolo e drenaggio, manufatti e impianti idrovori di sollevamento meccanico.

Il Comune, il Consorzio di Bonifica, ognuno per le proprie competenze, si devono adoperare, purché il territorio sia pronto a drenare le acque piovane.

Importante è procedere con il programma di pulizia dei canali e preparare il territorio per il periodo autunnale; dopo tanto sole e caldo ci aspettiamo che si confermino manifestazioni di pioggia concentrate. Da diversi mesi, infatti, non si stanno registrando piogge, ma visto che la media stagionale non cambia ci si aspetta un inverno caratterizzato da violente precipitazioni”.