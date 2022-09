Foggia, mister Boscaglia: “Ci aspetta una partita complicata. Potenza squadra tosta”

StatoQuotidiano.it Foggia, 17 Settembre 2022.

Vigilia di campionato per il Foggia, che domani alle 17:30 affronta al “Viviani” il Potenza, nella quarta giornata del campionato di serie C, girone C, con l’obiettivo di dare continuità dopo la vittoria ottenuta con la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale. Stamane è intervenuto in conferenza stampa, Roberto Boscaglia. Queste le sue dichiarazioni:

“Le gare ravvicinate sicuramente rappresentano il motivo importante di cambi in formazione. Questo è un momento in cui dobbiamo dare solidità alla squadra, però noi siamo stati un po’ costretti a cambiare, per delle situazioni che non andavano benissimo e perchè giochiamo ogni tre giorni. Gli undici titolari non esistono più ma 16 più tre- quattro che possono dare un contributo. Poi è normale che ci sono giocatori che giocheranno di più e chi di meno ma questo non significa che sarà meno importante, anzi secondo me si dovranno trovare pronti nei momenti salienti della stagione e diventa determinante il loro apporto. Ci sono metodologie di lavoro diversi tra colleghi e diverse correnti di pensiero tra allenatore partecipativo e direttivo, che spesso è estremista. Bisogna essere direttivo quando non c’è tempo per le spiegazioni ma io sono assolutamente partecipativo e sono alla ricerca di giocatori per il mio credo calcistico. Le caratteristiche dei calciatori sono determinanti e sono uno che si adatta, nonostante il fatto che nel momento in cui si fanno le campagne acquisti voglio partecipare per mettere dentro un contesto di gioco che a me piace. Il Potenza non ha mai perso e ha recuperato risultati all’ultimo secondo, nonostante psicologicamente avrebbero potuto andare in difficoltà. Una squadra mentalità che si allena costantemente su un campo sintetico e quindi ci aspetta una partita complicata. Dobbiamo andare a mettere costante aggressività, voglia di ricercare la palla, perchè le insidie ci sono”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 17 Settembre 2022.