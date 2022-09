Gino Lisa, sottoposta a restauro l’opera “Ali Sospese”: escluso l’autore Rizzi

Foggia, 17 settembre 2022 – La storica opera d’arte dell’ artista Gianfranco Rizzi “Ali Sospese” (Il Volo), presente per anni nel piazzale dell’aeroporto Gino Lisa, attualmente è sottoposta ad un lavoro di restauro a Bari, grazie alla volontà di Aeroporti di Puglia.

Non si sa ancora con certezza quando sarà ricollocata al suo posto, dove per tanto tempo è stato possibile ammirarla in tutta la sua originalità.

A darne notizia sui social con grande soddisfazione è proprio Aeroporti di Puglia:

“ALI SOSPESE…

… in Partenza da Foggia

Mentre proseguono le procedure e i lavori per rendere operativo l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia si sta per imbarcare ‘Ali Sospese’ l’Iconica opera d’arte ” di Gianfranco Rizzi tornerà a spiccare il volo. Per decenni, l’opera ha adornato l’ingresso dell’aeroporto Gino Lisa e Li tornerà dopo il suo Viaggio in direzione Bari dove sarà sottoposta ad una cura di bellezza”.

I membri del gruppo “La Società Civile” si erano battuti con particolare attenzione per il recupero della scultura, addirittura con una raccolta firme molto partecipata:

“Oggi abbiamo avuto l’ufficialità che la raccolta firme di noi cittadini foggiani per il ripristino della storica scultura Ali Sospese ha sortito effetto. Le firme e le successive pressioni hanno restituito a Foggia uno dei suoi simboli!”

Meno soddisfatto invece è l’autore, Gianfranco Rizzi, che avrebbe gradito essere coinvolto nell’opera di restauro della sua creazione. Il cugino dell’artista, Franco Stanca, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano:

“La città di Foggia ha intestato una via al papà di Gianfranco Rizzi, il grande artista Faldino Rizzi, professore dell’Accademia di belle arti di Foggia. Il figlio, invece, è stato docente all’Accademia di belle arti di Torino. Nel ’70 la Camera di Commercio di Foggia gli diede l’incarico di realizzare quest’opera, poiché all’epoca l’aeroporto era gestito dalla Camera di Commercio”.

“Mio cugino veniva da Torino, tutt’ora vive lì, io ero solo un ragazzino, Gianfranco dormiva a casa nostra. Io lo accompagnavo regolarmente all’hangar in motorino per costruire quest’opera. Per questo ci tengo molto, la tengo nel cuore”.

“Qualche anno fa erano stati stanziati dei fondi dal Comune per recuperare la sua creazione. Ne diedero notizia tutte le testate giornalistiche, ma poi non se ne fece piu nulla. Era stata lasciata lì, smontata in un hangar”.

“Leggevo sui social che la scultura deve essere mandata a Bari per il restauro, ma chi sarà preposto a farlo? Solo mio cugino ha tutto il materiale necessario per fare un buon lavoro, i disegni dell’epoca necessari, dovrebbe essere l’unico incaricato a fare un lavoro simile”.

Sulla questione StatoQuotidiano ha contattato anche l’Ing. Gianfranco Consiglio, tra i maggiori promotori della raccolta firme per recuperare ‘Ali Sospese’, sostenuta dai membri de ‘La Società Civile’, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Noi ci siamo resi parte attiva come cittadini per scoprire che fine avesse fatto quell’opera. Abbiamo scoperto che era stata abbandonata in un capannone, nonostante una delibera del Comune del 2018, che stanziava addirittura 120.000 euro per restaurarla e rimetterla al suo posto, ma non si era fatto niente. Come associazione di cittadini, abbiamo promosso una raccolta firme per restituirla alla città, perché è bellissima, anche l’autore dovrebbe andare fiero di questa iniziativa. Aeroporti di Puglia è intervenuta dopo le nostre sollecitazioni, attualmente si trova in restauro a Bari, ma verrà ricollocata esattamente dov’era”.

Chi è Gianfranco Rizzi

Gianfranco Rizzi è nato a Foggia nel 1946.

Nel 1985 è stato il più giovane artista a vincere il concorso nazionale e a conseguire la titolarità della prestigiosa cattedra di Pittura dell’Accademia di Brera a Milano.

Attualmente all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino è titolare della 1° Cattedra di Pittura, è Responsabile del relativo Dipartimento, inoltre dirige la Scuola di Pittura della annessa Pinacoteca.

La proposta artistica che Gianfranco Rizzi avanza nelle sue opere, lavorando con virtuosismo tecnico su nessi estetici e su dialoghi tra passato e presente (specchio di un insieme di temi figurativi inediti e di interessi per una colta classicità a lui particolarmente cari) è indubbiamente innovativa, sin dal suo esordio, rispetto al panorama artistico contemporaneo.

La formazione artistica avviene precocemente nella bottega del padre Faldino, secondo metodi tradizionali che consentono a Gianfranco, già nel 1963, a soli 17 anni, di esordire con la prima mostra personale presentata in catalogo dal noto critico d’arte Luigi Carluccio.

Risale al 1965 la “Personale”, organizzata al Baglioni Palace di Firenze dalla rivista culturale ed artistica “Signoria delle Arti”. La Mostra è stata tenuta a battesimo da prestigiosi protagonisti della Cultura e dell’Arte come il musicista Ildebrando Pizzetti, il pittore Pietro Annigoni, la scrittrice Flora Volpini, Antonio Tatti, Mario Elia, Titti Bianco, Domenico de Marsico, ecc…

Intanto, nel 1968 si è diplomato in Scenografia presso l’Accademia Albertina.

A seguito delle prime mostre personali è stato invitato più volte a rassegne artistiche nazionali ed internazionali.

Ha ottenuto numerosi premi tra i quali, nel 1969: 1° Premio “Città di Torino” per la Pittura, alla Mostra dei Giovani Artisti, e il Premio “Città di Milano” per il Disegno, all’XI edizione del Premio “Diomira” della Galleria Gian Ferrari di Milano.

Nello stesso anno è stato insignito di una medaglia d’oro, per meriti artistici, dalla città di Foggia.

Le più importanti ed ampie mostre personali sono state allestite a Foggia, nel Museo Civico e Pinacoteca, a Jesi, nella Galleria Civica d’Arte Moderna “Palazzo Pianetti”, nello Staadthalle di Göppingen (Germania), nel Palazzetto Civico d’Arte di Foggia, alla Galleria Guillaume Campo di Anversa (Belgio), presso la Galleria Frédérich di Würzburg (Germania), nella Galleria Adriana di Stoccarda e nella Galerie Kunsthäusle di Singen (Germania).

Nel 1970 ha partecipato alla 1° Biennale di Arte Sacra “Padre Pio” a San Giovanni Rotondo; nel 1974 e nel 1976 ha partecipato, con numerose opere, alle Biennali d’Arte di Menton (Francia) tenute al Palais de l’Europe, dove lo Stato Francese vi ha acquistato un’opera. Ha poi esposto all’EXPO di Bari e alla Fiera Internazionale d’Arte di Gent (Belgio).

Risale al 1969/70 la realizzazione della monumentale scultura in acciaio e bronzo “II Volo”, (metri 8 x 8 x 4) realizzata per il piazzale dell’Aeroporto civile “Gino Lisa” di Foggia.

In qualità di scenografo ha partecipato alla IV Rassegna d’Arte del Mezzogiorno “Scenografia Italiana Contemporanea”, Palazzo Reale, Napoli.

Nel 1971 ha progettato le scenografìe ed i costumi per l’opera lirica “II Re” di Umberto Giordano, messa in scena a Foggia, in prima assoluta in occasione delle celebrazioni per il XXIII anniversario della morte del musicista foggiano, nel Teatro a lui intitolato.

La sua attività scenografica è stata seguita e presentata anche dallo storico e critico teatrale Gian Renzo Morteo.

Nel 1988 è stato invitato alla Rassegna Internazionale di Scenografia e Teatro di Singen (Germania).

Nel settembre 2004, su invito, ha partecipato a Patra, sede olimpica, (Grecia) all’ International Symposium of Painting: Olimpism and Olimpic Games, con la sua opera “Aganist time” (tecnica mista su tela, cm. 180 x 200).

Nel 2006 è stato nuovamente invitato a Patra (Capitale Europea della Cultura per il 2006) per l’ International Symposium of Painting, “The wrong…we didn’t dare”, organizzato con il patrocinio della Municipalità di Patra, dell’Unesco, dell’ ONU.

In tali circostanze è stato esposto il dipinto intitolato “La sofferenza chiede aiuto” (tecnica mista su tela di cm 180 x 200) .

Con opera intitolata “Viaggio continuo” (cm. 48 x 50, tecnica mista su tela), ha partecipato alla mostra “Let’s talk about migration”, voluta a Patras dall’ONU, Centro Regionale delle Nazioni Unite per l’Europa dell’Est, e, nel marzo 2007 ha esposto alla Municipal Art Gallery of Thessaloniki (Grecia).

Dal 26 al 30 agosto 2007 , su invito, è intervenuto ai lavori del “First International Conference: Conjectural Interference in Construction” a Patras (Grecia), convegno organizzato con il patrocinio della municipalità di Patras e dell’Hellenic National Commission for Unesco.

Nel febbraio 2008 ha partecipato alla “International Painting Exhibition” dedicata ad Ithaca, nella municipalità della famosa isola greca. Nell’estate dello stesso anno è stato invitato al quarto International Symposium of Painting , patrocinato dall’ONU, “Human Rights through the Eyes of the artist”, presso il Castello di Rion (Grecia).

Nel febbraio 2009 ha partecipato alla mostra “1968”, a Villa Chiassi, Roma (Italia).

Nel settembre 2009 è stato invitato ai lavori del “1 ° International Art & Science Festival in University of Patras” (Grecia) dove ha presentato il dipinto “Mithos” (tecnica mista su tela). In questa occasione, è intervenuto al “1 ° Simposium of Architecture – Visual Intervention in Construction ” presso l’Università di Patrasso.

Tra le principali mostre collettive si ricordano quelle di:

Fiera di Modena (1963); Courmayeur, Palazzo Reale Assicurazioni, (1964); Torino, Palazzo Reale (Fiori nell’Arte, 1971); Castello di Gradara (1971); Milano, Galleria San Fedele (1973); Torino, Palazzo della Regione (Artisti Torinesi per Gramsci, 1978); Perugia , Rocca Paolina (1982); Livorno, Palazzo Bottini dell’Olio (1982), Saluzzo, Casa Cavassa (Cuneo); Fossano, Castello degli Acaja 1987; Treviso, Casa dei Carraresi (1995); Thessaloniki, Grecia, Foundation ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤRO (2006); Frankfurt am Main, Germania, Olympische Kunst in Haus des Deutschen Sports (2006).

Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della storica Società Promotrice delle Belle Arti in Torino, fondata nel 1842.

Attualmente è membro dell’I.S.A.C. (International Artistic Scientific Commitee) che ha sede in Grecia.

Le sue opere figurano in Musei e collezioni pubbliche:

Parigi (Ministère Affaires Culturels), Berlino (Pinacoteca Nazionale), Norimberga (Stadtmuseum), Stuttgart (Gallerie der Stadt), Göppingen (Stadthalle),

Vaticano (Collezione Biblioteca Vaticana ), Torino (Galleria Civica d’Arte Moderna), Foggia (Biblioteca Provinciale; Museo Civico e Pinacoteca; “Palazzo Dogana” Provincia; Palazzo del Comune), Santuario di “Maria Hilf”, Vilfbiburg (Monaco di Baviera-Germania), ecc.

Ha tenuto lezioni e conferenze in Università e Accademie europee (Atene, Berlino, Lisbona, Madrid, ecc…).

Ha collaborato con la Rivista d’Arte “Quadri e Sculture” (SMAC Edizioni, Roma) in particolare per la rubrica dedicata alle recensioni dei Libri d’Arte.

Ha inoltre scritto i seguenti testi:

– “La Pittura di Paesaggio” in “Grugliasco nei disegni della scuola di Pittura di Gianfranco Rizzi”,1999, Città di Grugliasco.

– “Arte all’inizio del Terzo Millennio”, catalogo della 158° mostra della Società Promotrice delle Belle Arti, 2000, Torino.

– “(F)atti d’Arte”, catalogo della 159° mostra arti figurative della Società Promotrice delle Belle Arti, 2001, Torino.

– “Il pittore nel giardino dei semplici” , in “Hortus Botanicus Taurinensis. Natura, Arte, Scienza nei disegni della Scuola di Pittura di Gianfranco Rizzi”: volume della mostra organizzata dall’Università di Torino, Dipartimento Biologia Vegetale e Orto Botanico, in collaborazione con l’Accademia Albertina e con la Società Promotrice delle Belle Arti, (con presentazione del Rettore prof. Rinaldo Bertolino, della prof.ssa Rosanna Caramiello, del prof. Silvano Scannerini e del prof. Sergio Zoppi, dell’Università torinese) Ed. NEOS 2002, Torino.

– “La Promotrice: un sogno che vive da centosessant’anni” in: “1842 – 2002” Catalogo della 160° Esposizione della Società Promotrice delle Belle Arti, 2002, Torino;

– “Intorno alla scultura” in “Simposio di scultura”, Ed. Gribaudo, 2002 Torino.

– “Pietro Martina. Gianfranco Rizzi, una testimonianza inedita” in Pietro Martina, catalogo della mostra presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, dicembre 2003 – febbraio 2004, Hopefulmonster Ed., Torino.

– “Pensieri sull’Arte della Pittura, Dialogo con gli artisti”, con presentazione del Presidente, l’artista Ezio Gribaudo, e del Direttore prof. Guido Curto, Edito dall’Accademia Albertina della Belle Arti di Torino, 2007.

A cura di Gianluigi Cutillo, 17 settembre 2022