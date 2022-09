Foggia, 17 settembre 2022 – Ci sono stati ingenti danni in vari punti della città di Foggia, a causa del forte vento. Due auto sono state danneggiate in viale Giotto, per la caduta di un lampione. In zona Ordona Sud, due persone sono rimaste intrappolate nell’auto sotto un albero. Per fortuna al momento non ci sarebbero feriti. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

Fotogallery Enzo Maizzi: