Vandali al Parco giochi di Rione Candelaro, sparite le altalene

Stato Donna, 17 settembre 2022. L’hanno rifatto come a giugno dell’anno scorso, hanno portato di nuovo via le altalene dal parco giochi del quartiere Candelaro, praticamente tutte in un’oasi verde adesso vandalizzata.

Il Comune di Foggia ha comunicato lo scorso luglio, l’affidamento dei lavori di manutenzione per la riqualificazione di tre aree attrezzate dei parchi gioco rionali del comune di Foggia che si trovano in via De Petra, nei pressi del tribunale, Viale Candelaro e via dell’Arcangelo Michele a Parco dei fiori.

I genitori in più occasioni, con il Comitato dei genitori per i bambini di Foggia, hanno chiesto al Comune di recintare queste zone dato che la città è ad alto rischio vandalismo.