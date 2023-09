A Deliceto il primo concorso di scrittura con Trifone Gargano e Caterina Levato presidenti di giuria

Foggia – L’associazione “La Casa delle Idee” di Deliceto indice il primo concorso di scrittura dal titolo “Nu muzz’c r’ paruol”con due sezioni previste: la prosa e la poesia. I lavori in prosa sono dedicati al prof. Guglielmo D’Emilio, avvocato illustre che ha svolto il ruolo di Pretore ad Accadia e ha insegnato francese nelle scuole di Deliceto.

La sezione poesia è dedicata a Chiara D’Emilio, scomparsa prematuramente all’età di tre anni per un male incurabile.

Presidente di giuria per il concorso di prosa sarà il prof. Trifone Gargano, docente di Liceo di materia letterarie, ricopre incarichi di docenza presso l’Università degli Studi di Bari, con l’insegnamento «Lo Sport nella Letteratura» (Corso di Studio SAMS). È autore di numerose pubblicazioni e collabora con l’Enciclopedia Treccani. Per la poesia ci sarà la prof.ssa Caterina Levato, insegna Lettere presso il liceo don L. Milani di Acquaviva delle Fonti (BA) ed è stata Docente Supervisore SSIS presso l’Università degli Studi di Foggia. Conosciuta nel mondo della narrativa per aver raccontato il famoso libro di Collodi “Le avventure di Pinocchio”.

L’associazione delicetana rappresenta una realtà nuova del territorio che ha l’obiettivo di promuovere iniziative ma soprattutto di diventare un riferimento culturale importante per il paese, dalla quale possano nascere spinte culturali e sociali.

Il movimento è nato i primi di luglio e tra i soci fondatori c’è Francesco D’Emilio (figlio di Guglielmo e papà di Chiara), originario di Deliceto, dirigente ASL nel servizio veterinario. Il consiglio direttivo, composto da 10 soci fondatori, ha eletto presidente l’ing. Carmine Suriano. Attualmente l’associazione conta più di 150 soci sostenitori.

La proposta concorsuale è rivolta ad autori italiani e stranieri e i lavori possono essere presentati in dialetto o lingua italiana. La partecipazione è gratuita, è riservata ai maggiorenni ed è aperta sia ad autori affermati ma anche a esordienti. Non ci sono vincoli sul tema del concorso. Gli elaborati devono essere originali e non rifacimenti di lavori già pubblicati, pena l’esclusione dal concorso. Nel regolamento sono previsti alcuni requisiti di natura tecnica: la lunghezza degli elaborati non deve superare le 25 pagine dattiloscritte con carattere Times New Roman, corpo 13 e interlinea singola. In merito alla presentazione ogni autore può inviare un solo racconto mentre le poesie possono essere raccolte in un’opera organica che non superi le 25 pagine. Infine, il formato di presentazione è esclusivamente digitale e i lavori devono essere inviati via email entro l’8 dicembre 2023. Tutte le informazioni si possono reperire sul profilo Facebook “la casa delle idee Deliceto” oppure inviando una mail a lacasadelleideedeliceto@gmail.com. In occasione della premiazione prevista tra il 27 e il 30 dicembre, gli organizzatori hanno previsto dei premi in denaro per i vincitori, secondi e i terzi classificati in ciascuna delle due sezioni in gara.