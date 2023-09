“CON Manfredonia declina l’invito del sindaco Rotice all’incontro consultivo”

Come CON Manfredonia abbiamo ricevuto la mail del Sindaco per l’incontro consultivo di

Innanzitutto, riteniamo che l’attuale amministrazione comunale non ci rappresenti in alcun modo. Le politiche e le azioni intraprese finora non rispecchiano i principi e i valori che sosteniamo come gruppo politico. Non crediamo che l’incontro possa condurre a un percorso condiviso, dato il nostro divario ideologico fondamentale.