Desidero essere come Edor Grinoza, disse Re Manfredi – 47^ puntata

“Desidero essere come Edor Grinoza,” continuò Manfredi – 47^

La convocazione di Corrado IV era come un richiamo imperiale, un suono che echeggiava attraverso le mura di Siponto, annunciando la sua presenza con un’autorità indiscutibile. Aveva attraversato terre piene di pericoli, per raggiungere Siponto, e ora era il momento di affrontare le ombre che minavano il suo regno.

Giunto a Siponto, Corrado IV convocò immediatamente suo fratello Manfredi, Edor e Luigi detto il Nobile. Era un incontro carico di tensione e aspettative, un momento in cui il destino del regno poteva pendere su una decisione. L’atmosfera era densa, e la presenza di Corrado IV emanava un’aura di autorità che riempiva la tenda del re .

Manfredi, Edor e Luigi detto il Nobile arrivarono di fronte a Corrado IV, e i loro volti riflettevano una miscela di emozioni, dall’ansia alla curiosità. Era un incontro che avrebbe scritto il futuro del regno, e tutti erano consapevoli di ciò che era in gioco.

Corrado IV aveva il destino del regno tra le mani, e ora era il momento di affrontare la verità, di svelare i segreti che avevano scosso il suo regno. Le parole che sarebbero state pronunciate in quella sala avrebbero segnato il destino di tutti, e l’Europa medievale teneva il fiato in attesa di ciò che sarebbe successo. Era un momento epocale, dove le decisioni di un giovane principe avrebbero avuto un impatto che si sarebbe fatto sentire per generazioni a venire.

All’interno della sontuosa tenda reale, la luce del sole filtrava attraverso le tende, creando un’atmosfera calda e luminosa. Il cielo sopra di loro era azzurro e sereno, un giorno splendido che sembrava un regalo della natura per quell’incontro importante.

Manfredi, Edor e Luigi detto il Nobile si presentarono davanti a Corrado IV con la massima rispettosità. Con gesti di profonda deferenza, si inchinarono e pronunciarono le parole di saluto: “Maestà, siamo ai vostri ordini.”

Corrado IV li scrutò con uno sguardo severo, il suo volto rigido come una maschera di autorità. Le sue parole riecheggiarono nella tenda con una chiarezza inconfondibile: “A gli ordini di chi?”

Il silenzio si fece palpabile, un momento di tensione che sembrava colmare l’intero spazio. Era un interrogativo che andava dritto al cuore della questione, una domanda sulla lealtà e sulla responsabilità di ognuno di loro.

Luigi, con il suo caratteristico simbolo di coraggio, rispose con fermezza: “A gli ordini di Vostra Maestà, Corrado IV.”

Edor annuì, anche se la sua espressione rifletteva il disappunto per le accuse. Tuttavia, preferiva dare spazio al re per esprimere la sua rabbia.

Corrado IV rivolse quindi il suo sguardo severo a Manfredi, suo fratello, e le sue parole colpirono come un pugnale: “E poi tu, Manfredi, fratello mio, sei sparito e soprattutto mi dicono che ti sei sposato segretamente.”

Manfredi abbassò lo sguardo sentendo il peso delle parole di Corrado IV. Era un momento di resa dei conti, una discussione che avrebbe determinato il futuro del regno e dei legami familiari. Dentro di lui, sapeva di dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Nella tenda, l’aria era carica di tensione, il sole splendeva alto nel cielo azzurro, ma dentro di loro, c’era una tempesta di emozioni e decisioni da prendere. Era un momento che avrebbe scritto la storia di Corrado IV e dei suoi fedeli cavalieri.

Il silenzio si era fatto profondo nella tenda, spezzato solo dalla confessione di Manfredi. Corrado IV lo guardò con occhi severi, ma dentro di sé, nel suo cuore di fratello, apprezzò la sincerità di quelle parole. Ammettere di essersi sposato segretamente non era un gesto da poco, ma era un segno di onestà e di coraggio.

Edor, da parte sua, guardò Manfredi con ammirazione. Era evidente che il fratello aveva la stoffa del Re. Ammettere la verità senza giri di parole, senza scuse o tentativi di nascondere i fatti, era un segno di forza d’animo e di lealtà verso il re e il regno.

Corrado IV sapeva che aveva di fronte uomini di valore, uomini pronti a riconoscere i propri errori e a fare ammenda. Era un momento di difficili decisioni, ma anche di rinnovata fiducia. Nel cuore della tenda, tra quei quattro uomini, si stava scrivendo una pagina importante della loro storia, una pagina di lealtà, sincerità e determinazione. Corrado IV non riusciva a nascondere la sua ammirazione per Manfredi, nonostante la situazione delicata in cui si trovassero. Con uno sguardo che oscillava tra la severità e la dolcezza, il re si rivolse a suo fratello, cercando di capire la verità dietro le azioni di Manfredi.

“Allora, Manfredi,” iniziò Corrado IV con voce calma ma penetrante, “dov’è questa donna così bella da mettere a rischio il regno?” Le sue parole erano un tentativo di comprendere il motivo dietro la scelta di suo fratello, di aprirsi a una conversazione che potesse gettare luce sulla situazione.

La tensione nell’aria era palpabile, ma Corrado IV sapeva che doveva affrontare la questione con saggezza e pazienza. Era un momento cruciale per il suo regno e per la loro famiglia, e avrebbe fatto tutto il possibile per trovare una soluzione che preservasse l’unità del regno.

In quel momento cruciale, Manfredi guardò il suo fratello Corrado IV con occhi sinceri e determinati. Era giunto il momento di confessare la sua verità, un segreto che aveva tenuto nascosto nel profondo del suo cuore.

“Corrado,” cominciò Manfredi con voce ferma ma gentile, “ho trovato finalmente il vero amore, un amore che mi ha cambiato profondamente. Non desidero più essere un Barone, né ambisco a essere il possibile successore al trono.”

Corrado IV lo ascoltò attentamente, cercando di comprendere appieno le parole di suo fratello. Era un annuncio che aveva un profondo significato per il futuro del regno e della loro dinastia.

“Desidero essere come Edor Grinoza,” continuò Manfredi con determinazione, “un semplice uomo, un giardiniere. Voglio vivere una vita tranquilla, al fianco di chi amo, lontano dalle responsabilità del potere.”

Il silenzio si fece nella tenda, e Corrado IV sentì il peso delle parole di suo fratello. Era un momento di profonda riflessione, in cui doveva fare una scelta cruciale. Il destino del regno era in bilico, e la decisione di Manfredi avrebbe avuto un impatto profondo sulla loro famiglia e sulla storia del loro popolo.

