Foggia, Cudini: ”Sarà dura contro l’Avellino” (DIRETTA STREAMING)

/news.superscommesse.it. Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Partenio Adriano-Lombardi” si disputerà il match Avellino-Foggia, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica gli irpini ancora senza punti, mentre i satanelli ne hanno tre.

Sono venti i precedenti al “Partenio” con i padroni di casa in vantaggio 12-5 e tre pareggi; l’arbitro della sfida sarà Roberto Lovison della sezione A.I.A. di Padova, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Moroni di Treviglio (Bergamo) e Francesco Romano di Isernia, Quarto Ufficiale Gerardo Simone Caruso di Viterbo.

Avellino-Foggia, probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Benedetti, Rigione; Cancellotti, Dall’Oglio, Pezzella, Sannipoli, Tito; Patierno, Marconi.

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Carillo, Marzupio, Rizzo; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Tounkara, Tonin.

Dove vedere Avellino-Foggia in tv e streaming

Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (ch. 252): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).

Avellino-Foggia è già uno snodo per due. Stasera è in programma il big match di Serie C, alle 20:45 al Partenio-Lombardi – riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.

«Ci attende una partita complicata, come lo sono tutte quelle di questo girone – premette il tecnico dei rossoneri, Mirko Cudini, le cui parole sono state riportate dalla Gazzetta – l’Avellino è attrezzato per vincere il campionato. Il cambio di allenatore ci crea ulteriori difficoltà: più stimoli per i nostri avversari, maggiori incognite per noi perché non sappiamo tatticamente come si schiereranno. Ma siamo pronti a tutto, determinati a fare una buona partita, in cerca della nostra identità dopo una vittoria come quella col Giugliano che ci ha dato morale e spinta a credere ancora di più in quello che facciamo, a ricercare il nostro gioco senza perdere di vista l’importanza del risultato».