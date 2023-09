Incidente tra Monte e San Giovanni Rotondo: morto Giovanni Pirro

Tragedia sulla SS 272 tra Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo in zona “Pantano”, dove questa mattina si è verificato un terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un giovane motociclista di San Marco in Lamis, molto conosciuto in città.

Lo riporta www.sanmarcoinlamis.eu.

Purtroppo Giovanni Pirro 23enne, giovane ma già affermato pasticciere, figlio di Lino del noto CAFE NOIR, alla guida della moto non ce l’ha fatta.

Invano i soccorritori dell’elisoccorso hanno cercato di rianimarlo. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta un’altra autovettura il cui conducente ha riportato solo lievi ferite.