La lotta di Barbara contro il cancro continuando a vivere

Ho, come notifica di Whatsapp, un cinguettìo. E’ gradevole e non urta. E anche nel silenzio sembra davvero un uccellino e a volte è anche servito per rompere il ghiaccio, perché in molti si guardano intorno per cercare il misterioso volatile, e si finisce per sorridersi.

E a me piace questa cosa. Per questo quando la sento non mi spavento mai, né mi secco. Mi piace e basta.

Lei non è mai stata l’amica che ti manda il buongiornissimo, quella che infarcisce i messaggi con mille faccine e cento mazzi di fiori, non è quella che ti manda i gattini e nemmeno bambini monelli.

Scrive poco e laconica, pure. Poche storie, come è lei. Che poi, quando la conosci, scopri che è talmente piena di ferite che fai fatica a pensare che abbia ancora del sangue. Un ex marito che le ha portato via tutto, anche quell’unico figlio arrivato con fatica dopo cure lunghe e dolorose, quando si sono separati.

Le ha detto che preferiva stare con il padre, meno severo e meno interessato alla scuola e ad altre regole rispetto a lei, che passa per rigida e testarda. E invece è solo insicura, e sola. Figlia unica, di genitori anziani, non sa gestire le emozioni belle. La spaventano perché è come se pensasse sempre di non meritarle, di non esserne degna.

O forse il pudore di una mentalità antica è troppo difficile da scalfire, soprattutto poi se non incontri chi ti mostri un’alternativa. Non sa dare troppe carezze perché è sempre stata troppo figlia e le carezze se le faceva fare, anche quando era grande, e toccava a lei ricambiarle ed elargirle.

Eppure, ho capito conoscendola che non si è mai sentita amata abbastanza, le manca sempre qualcosa. Anche adesso, che in cantina stipa il mondo. Compra tutto doppio.

Cose da mangiare, allineate con scrupoloso metodo come i salami che pendono dal soffitto, in ordine di grandezza. Catalogati come pietre preziose. E le bottiglie di vino, divise per il colore dell’etichetta su scaffali che sembrano quelli dei negozi di Vuitton. Compra due di tutto, perché non sopporta che una cosa possa finire e lei possa rimanerne senza. Orfana. Si sente orfana, sempre.

Non sono mai riuscita a trovarla antipatica. Neanche quando, appena conosciute mi passava ai raggi X. I capelli, le mani, i vestiti. Tutto scrutava cercando di non farsene accorgere e io, onestamente, ho fatto finta di niente, anche perché avevo scoperto che è proprio un suo modo di fare.

Era arrivata lì all’improvviso, con quella capigliatura di un colore improponibile, senza spiegare come mai la scelta di un posto che non le appartiene. Ho sempre pensato ad una specie di mistero, ma penso sia deformazione professionale e lo spirito di Agatha Christie che alberga in me.

E ho lasciato correre, non ho fatto l’amica, non ho mai chiesto nulla. Mi sono limitata ad essere gentile, e a stare al posto mio. Per questo, suppongo, quando si è ammalata me lo ha detto subito.

E io ho fatto finta di niente. Non un muscolo mosso, non una frase di rammarico. Non è fatta per gli abbracci Barbara, ed è stata quasi contenta. Sollevata sicuramente. Ha potuto parlare della malattia non come se fosse una cosa normale, ma nemmeno con giri di parole imbarazzate, chiamando le cose con il loro nome e questo forse non ridimensiona, ma rende il male meno spaventoso, gli toglie quella solennità ieratica che intimorisce.

Il giovedì fa la chemio. Le prime due sedute come niente, abbiamo preso coraggio. Mi viene in mente mio padre, non quando si è ammalato lui, ma quando lavorava ancora e aveva una paziente, Dora, con un tumore al cervello e quarant’anni fa era morte sicura e ad ogni tac che non mostrava progressioni della malattia papà diceva così “abbiamo preso coraggio”, con quel plurale che all’epoca mi colpiva e oggi spontaneamente viene da usare anche a me.

Poi però il cinguettìo ha iniziato ad annunciarmi messaggi che raccontavano una stanchezza crescente e poi un po’ di mal di stomaco, e quel braccio che è più gonfio e l’ultima volta che è

andata a farsi gli esami l’infermiera era nuova e le ha fatto malissimo, così ora dice sorridendo “Sono come Gesù sulla Croce”. Cerco di tranquillizzarla senza sminuire, ma la ammiro anche perché la scopro più forte di come mi sembrava.

E tenera senza saperlo, come quando mi chiede come mi sembrano i suoi capelli, che adesso sono spenti e hanno tre dita di ricrescita e invece sono sempre stati belli e forti e curati, e soffrono insieme a lei. Per la chemio e per il casco refrigerante che ha scelto di fare per non perderli, solo che adesso le è venuta la cervicale per il freddo che soffre durante la seduta, e il dolore le scende per tutto il braccio.

Ho iniziato brava, ma adesso faccio fatica a mantenermi professionale e un po’ distante. Vorrei abbracciarla ma mi vergogno, come se cedendo io possa cedere anche lei e non ce lo possiamo permettere. Bisogna lottare, combattere senza dire che si sta combattendo, perché il linguaggio è importante, lo sappiamo bene adesso. Fare progetti, non aspettarsi ogni giorno una brutta notizia, mettere da parte quello che fa male pensare, anche il semplice dolore patito durante certi esami.

O il disagio di dover riporre la biancheria di pizzo, a favore di certe cose inguardabili di cotone, sicuramente più indicate in queste situazioni, perché praticamente ti devi spogliare spesso e non è che hai voglia di fare l’angelo di Victoria. E poi perché devi evitare irritazioni, dermatiti e quindi vai con il cotone mercerizzato, che devi pure trovare il negozio fornito e sembra facile, ma non lo è.

E la paura non la nomina mai. La tiene compressa in un angolino, dove la può controllare e tenere circoscritta senza permetterle di dilagare, che poi è più difficile arginarla. Un fiume che non deve tracimare, perché ci sono le terapie e poi l’hai preso in tempo e poi se ti mantieni salda è meglio.

Combatti meglio se continui a vivere, ed è per questo che ci si aggrappa alle cose che per ciascuno sono importanti. Che sia il lavoro, o gli affetti, o gli amici, o i ricordi, o i libri, o l’arte, o la bellezza.

Magari tutto un po’ sfocato, come attraverso una fata Morgana che ci mostri cose che forse non erano così belle, ma comunque erano.

E appena ti torneranno le forze, amica mia, te le riprenderai tutte quelle cose, e ne farai un capolavoro.

Simonetta Molinaro, 17 settembre 2023