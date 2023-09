“L’Ingrediente Perfetto a Tu Per Tu”, con la Cucinotta e Rossella Brescia c’è Mario Maratea di Gargano Sapori

Roma – Mario Maratea della Gargano Sapori presenta il “Limoncello del Gargano” nel corso della puntata odierna de “L’Ingrediente Perfetto a Tu Per Tu” de La 7, dedicata alla regione Puglia, con Mariagrazia Cucinotta e con ospite Rossella Brescia.

L’ingrediente perfetto è un rotocalco televisivo italiano dedicato al mondo della cucina e condotto da Maria Grazia Cucinotta e il riconfermato Gianluca Mech e lo chef Marco Bottega.

Il programma vede come location una serra immersa nel verde ed è qui che vengono preparate ricette facili, veloci e salutari. Ogni ricetta prevede un “ingrediente perfetto” a cui sarà dedicato un filmato in cui ne viene raccontata la storia, il territorio di origine e la filiera produttiva.

“L’ingrediente perfetto a tu per tu” e “L’ingrediente perfetto” sono una produzione di Me Production di Elio Bonsignore.

MARIO MARATEA – GARGANO SAPORI

Ho conosciuto Mario Maratea nella fase iniziale della sua attività. Un ragazzo determinato, “intelligentemente testardo”, come tanti figli di Monte Sant’Angelo. Un ragazzo che aveva ereditato tutte le buone e sane ricette del Gargano. Monte, del resto, è stata la capitale indiscussa del Gargano e ha rappresentato pertanto una naturale riserva di cultura, commercio, religione, saperi e sapori. Nasceva da queste basi “Gargan’OK” con le specialità liquorose artigianali del Gargano.

Dopo 20 anni, l’azienda viene citata positivamente da Mosca e da Parigi in qualità di “Ambasciatore nel Mondo” dei prodotti artigianali della tradizione del Gargano. Parliamo del Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminiello del Gargano IGP e della Gargano Sapori nella persona di Mario Maratea.

Il tempo ha premiato un giovane che da una semplice idea ha creato la Gargan’ok, un’azienda artigiana nata al fine di produrre liquori, pasta, dolci, confetture e taralli secondo le antiche ricette del Gargano, che rappresenta oggi un punto di riferimento per i palati più raffinati, gli amanti del cibo genuino e le tradizioni culinarie italiane e pugliesi. Il tutto è reso possibile soprattutto dalle materie prime genuine utilizzate durante il processo produttivo; ogni fase dello stesso è certificata e rispetta i più alti standard europei in termini di sicurezza alimentare.

La produzione si basa su 5 linee produttive:

• PASTA: prodotta esclusivamente con semola di grano duro e acqua.

• LIQUORI: disponibili più di 80 tipologie di liquori.

• DOLCI: tipici del Gargano.

• CONFETTURE: marmellate di arance, limoni e mandarini prodotte senza conservanti. SOLO CON LA FRUTTA DEL GARGANO E ZUCCHERO.

• TARALLI: oltre ai classici tarallini, numerose varianti.

Con questi prodotti è presente in tutte le fiere nazionali ed estere. Oggi i prodotti del Gargano sono presenti in tutto il mondo grazie a Mario Maratea.