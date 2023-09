Molo 21 si defila: “Signor Sindaco, non parteciperemo all’incontro consultivo, si dimetta!”

riceviamo e pubblichiamo

“Signor Sindaco,

Le comunichiamo che non parteciperemo all’incontro consultivo del 18 settembre.

A circa due anni della Sua elezione, si percepisce chiaramente l’inadeguatezza della compagine amministrativa da Lei guidata, oltre che l’assenza di visione e programmazione.

È doveroso evidenziare che questo Suo invito giunge a seguito del venir meno della maggioranza politica che ha contribuito alla Sua elezione e rappresenta, senza alcun dubbio, il fallimento politico e amministrativo della coalizione di centro destra che a novembre 2021 si è candidata a guidare la nostra città, contraddistintasi, in questi quasi 2 anni di mandato, soprattutto da superficialità politica, manifesta incapacità amministrativa e poca trasparenza.

Per questi motivi, La invitiamo, a confermare le dimissioni, con la speranza che la nostra comunità possa ritornare subito al voto e scegliere una nuova classe politica cui affidare l’amministrazione della città, dotata di passione, competenza e spirito di servizio, in grado di affrontare e vincere le sfide che l’attendono per proiettarla verso un futuro migliore.

In mancanza, continueremo a svolgere il nostro ruolo in Consiglio Comunale tra i banchi della minoranza, rispettando il mandato conferitoci dagli elettori, con un’opposizione leale e costruttiva nel solo interesse della nostra comunità, come abbiamo fatto fin dall’inizio della consiliatura.

Molo 21