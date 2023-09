Presentati inno e squadra di calcio Virtus Sammarco

Gareggerà in terza categoria l’ASD Virtus Sammarco, società calcistica come noto presieduta da Paolo Soccio e che vede come mister l’inossidabile Luigi Di Claudio.

Gareggerà in terza categoria l’ASD Virtus Sammarco, società calcistica come noto presieduta da Paolo Soccio e che vede come mister l’inossidabile Luigi Di Claudio. E’ quanto emerso ieri sera in Piazza Oberdan a San Marco in Lamis in occasione della presentazione della squadra e dell’apertura ufficiale della nuova sede associativa, per l’occasione benedetta da Don Michele La Porta.

Tra i dirigenti più importanti dell’ASD sono emersi ieri sera Giuseppe Ciavarella e Michele Monaco. Presenti all’evento anche i rappresentanti della Pubblica Amministrazione Antonio Tosco ed Elisa Catta.

E’ stato un momento di festa non solo per i calciatori e per la società calcistica, ma anche per tutta la collettività, che ha potuto beneficiare delle musiche dei Zero 33, che hanno tra l’altro presentato in anteprima l’inno della squadra.

Premiato a sorpresa l’ex-calciatore di Serie B Luigi Pignatelli, che si è commosso davanti ad un pubblico festante.