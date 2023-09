Si schianta una Freccia Tricolore nel Torinese, muore una bambina di 5 anni

“Sono profondamente colpita dagli eventi odierni avvenuti presso l’Aeroclub di Caselle a Torino durante un’addestramento delle Frecce Tricolori.

La perdita della piccola Laura Origliasso a causa del tragico incidente aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale mi riempie di tristezza e mi lascia senza parole. A nome mio e di tutto il governo, desidero esprimere la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia della bambina deceduta e rivolgere i nostri migliori auguri di pronta guarigione ai genitori e al fratellino, che sono rimasti feriti in questa terribile tragedia”.

Queste sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Quella che doveva essere una giornata di festa con lo sguardo rivolto al cielo si è trasformata in un dramma. Un aereo delle Frecce Tricolori si è schiantato, causando un’esplosione e coinvolgendo una famiglia che stava viaggiando in auto. La bambina di cinque anni ha perso la vita, mentre il fratello di dodici anni, insieme ai genitori, è stato trasportato in ospedale. Anche il pilota dell’aereo, che è riuscito a espellersi dalla cabina un attimo prima dell’impatto, è stato ricoverato. Fortunatamente, nessuno versa in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:00 nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle, da dove la pattuglia stava appena decollando in direzione di Vercelli.

Era previsto che partecipassero a uno spettacolo aereo con oltre quattromila spettatori. Domani avrebbero dovuto essere il punto culminante di una kermesse di due giorni organizzata dall’aeroclub di Torino per celebrare il centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare. Va notato che poco prima dell’incidente, sulla stessa pista, c’è stato un incidente simile quando un aereo, durante l’atterraggio, è sceso bruscamente verso il suolo. Fortunatamente, i due piloti sono rimasti illesi.

Lo riporta l’Ansa.