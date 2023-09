Gargano – “Ma che scherzo ci hai fatto? Solo poche ore fa scherzavamo insieme“.

Cordoglio e commozione per la prematura scomparsa del 23enne Giovanni Pirro, deceduto stamani in seguito a un incidente sulla SS 272 tra Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo in zona “Pantano”, dove questa mattina è rimasto coinvolto con la propria motocicletta.

Giovanni Pirro era un giovane ma già affermato pasticciere, figlio di Lino del noto CAFE NOIR.

Invano i soccorritori dell’elisoccorso hanno cercato di rianimarlo. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta un’altra autovettura il cui conducente ha riportato solo lievi ferite.

“Era un ragazzo d’oro” si legge.”Sei l’angelo più bello, ti porterò sempre nel mio cuore” il post di Carmela. “Non ci sono parole, tristezza infinita” il commento di Annalisa. “Non ci posso credere amico mio, sarai sempre dentro il mio cuore” il messaggio di Umberto.