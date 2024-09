A Foggia la scuola diventa “special” per 23 plessi e 5600 studenti

Nuove esperienze con archeologia, scienze naturali, storia arte e bosco con Scuola in Circolo Special

FOGGIA – Sono circa 5600 le alunne e gli alunni delle scuole di Foggia, di età compresa tra i 5 e i 14 anni, che a ottobre e novembre potranno arricchirsi di esperienze immersive con le scienze naturali, l’archeologia, una meravigliosa passeggiata nel bosco, uno stupendo percorso d’arte tra le bellezze spesso poco conosciute del capoluogo. Tutto questo grazie a “Scuola in Circolo Special” che ieri, lunedì 16 settembre 2024, ha tenuto il suo primo meeting nella Community Library La 900, a Foggia. Un incontro importante, con dirigenti e insegnanti di 13 scuole del capoluogo, ma anche con le istituzioni culturali della città, per sancire un patto educativo che mette insieme e integra istituzioni, luoghi della cultura e scuole.

La Regione Puglia, Dipartimento Turismo-Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e il Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, hanno coinvolto Mira Aps nell’attività di co-progettazione dopo aver attestato l’efficacia delle attività culturali e creative del progetto Scuola in Circolo in corso dal 2019 e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini con il bando Nuove Generazioni. Scuola in Circolo infatti rappresenta un intervento di grande rilievo culturale e metodologico realizzato nei luoghi di cultura della città di Foggia e alcuni luoghi della provincia.

Scuola in Circolo si inserisce nelle Azioni pilota per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura promosse da Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio per le Arti e la Cultura e Polo Arti, Cultura e Turismo – P.A.C.T. Scuola in Circolo diventa Special e, in questa fase, coinvolgerà nei mesi di ottobre e novembre, più di 13 scuole di Foggia (5.600 alunni e alunne circa di età compresa tra i 5 e i 14 anni) in numerose attività culturali gratuite, presso il Parco Regionale Bosco Incoronata e Valle del Cervaro e nei Musei e Biblioteche di Foggia (Museo di Storia Naturale, Museo del Territorio, Museo Civico, Galleria d’Arte Contemporanea, Community Library La 900).