Foggia, 17 settembre 2024. Il congresso della Società italiana di medicina del sonno in odontoiatria (SIMSO) si terrà a Foggia dal 19 al 21 settembre. Questo importante evento avrà come obiettivo principale quello di fornire agli odontoiatri strumenti e conoscenze per affrontare in modo efficace i disturbi del sonno nei loro pazienti.

I primi due giorni del congresso, ovvero il 19 e il 20 settembre, saranno dedicati al corso residenziale per odontoiatri. Durante questi due giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le tematiche legate ai disturbi del sonno e alle relative terapie odontoiatriche.

Saranno organizzati workshop, sessioni pratiche e conferenze tenute da esperti del settore. Gli odontoiatri potranno quindi acquisire competenze specifiche per diagnosticare e trattare efficacemente i disturbi del sonno nei loro pazienti. Giovedì 19 settembre si terranno gli esami, Scritto ed orale, per gli odontoiatri che vorranno conseguire il titolo di Odontoiatra esperto in medicina del sonno che sarà conferito dall’ Italian Board of Dental Sleep Medicine (IBDSM). Il terzo giorno, ovvero il 21 settembre, sarà dedicato al congresso nazionale. Durante questa giornata, i partecipanti avranno la possibilità di ascoltare relazioni scientifiche, presentazioni di casi clinici e partecipare a sessioni di discussione su argomenti riguardanti la medicina del sonno in odontoiatria. Saranno presenti relatori di fama nazionale e internazionale, che condivideranno le loro esperienze e le ultime novità nel campo della medicina del sonno.

Gli argomenti trattati durante il corso residenziale ed il congresso nazionale avranno come focus il mondo della medicina del sonno degli adulti e dei bambini. Tante società scientifiche che hanno confermato la loro adesione al congresso concedendo il patrocinio. Tra le tante, il congresso nazionale ha ottenuto il patrocinio dell'AIMS che sarà rappresentata dal Prof. Fanfulla a dimostrazione della sempre più intensa collaborazione della SIMSO con le altre società scientifiche che operano con il settore. Durante il congresso ci sarà la premiazione del migliore lavoro scientifico grazie al Guido Macaluso Award e dei contributi scientifici che le varie sedi accademiche invieranno al congresso nelle varie sessioni poster. Una commissione dedicata analizzerà tutti gli elaborati che saranno inviati a simso.esami@gmail.com entro il 30 giugno 2024.

Tra le novità del congresso nazionale, prima tra tutte la partecipazione in sessioni dedicate di igienisti dentali e logopedisti sempre più attivi nel campo della prevenzione dei problemi del sonno in odontoiatria. A questi sarà dedicato uno spazio il sabato mattina dove verranno affrontati gli aspetti più importanti della medicina del sonno dalla diagnosi alle possibilità terapeutiche.

Il commento del prof. Domenico Ciavarella: “Il congresso rappresenta un’importante opportunità per gli odontoiatri di aggiornarsi sulle ultime scoperte e tecniche nel trattamento dei disturbi del sonno. Inoltre, sarà un’occasione per confrontarsi con colleghi provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, creando una rete di contatti e collaborazioni professionali. Il congresso della Società italiana di medicina del sonno in odontoiatria a Foggia rappresenta un’opportunità unica per gli odontoiatri di approfondire le loro conoscenze e competenze nel campo dei disturbi del sonno. Sarà un evento ricco di contenuti scientifici di alto livello e di occasioni di networking, che contribuiranno a migliorare la qualità della cura del sonno offerta ai pazienti.“