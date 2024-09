Accolta dal Questore Ferdinando Rossi, è stata presentata al personale della Questura con una visita ai vari uffici e, nella mattinata, è stata ricevuta dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante.

Teresa Romeo, di origini calabresi, 56 anni, ha maturato una notevole esperienza nell’incarico di Vicario, difatti, proviene dalla Questura di Forlì-Cesena ove ha ricoperto il medesimo incarico, sovrintendendo a importanti servizi di ordine pubblico; precedentemente era stata Vicario presso la Questura di Biella.

Nel 1991, al termine del 3^ corso quadriennale per aspiranti allievi Vice Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia, veniva assegnata al Commissariato di Bovalino (RC) per poi prestare servizio alla Questura di Reggio Calabria sezione Squadra Mobile Locri e presso i Commissariati P.S. di Palmi e Cittanova.

Trasferita nel 1996 alla Questura di Terni, esercitava le proprie funzioni all’Ufficio Immigrazione, alla Divisione Amministrativa e alla Divisione Anticrimine.

Dal 1998 al 2013 alla Questura di Potenza assumeva la dirigenza di svariati uffici, veniva nominata Responsabile del CPR Palazzo San Gervasio, dirigendo rilevanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, tra cui quelli predisposti in relazione alle partite calcistiche della squadra del Potenza.

Successivamente, frequentava il Corso di Alta Formazione delle Forze di Polizia a Roma e nel 2014 veniva nominata Primo Dirigente della Polizia di Stato per poi, nel 2015, assumere la direzione della Divisione Amministrativa della Questura di Chieti, ove ha avuto la possibilità di dirigere importanti servizi di ordine pubblico in occasione delle partite calcistiche della squadra del Lanciano, allora militante in Serie B.

Nel 2017 e fino al 2022 ha fatto ritorno a Potenza, assumendo l’incarico di Dirigente la Divisione Amministrativa e Sociale nonché l’incarico di Responsabile del CPR Palazzo San Gervasio, dirigendo i servizi di ordine pubblico relativi alle partite calcistiche del Potenza e del Picerno.

Il Questore della Provincia di Foggia augura al nuovo Vicario i migliori successi lavorativi.