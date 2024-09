Il manfredoniano Valerio Santoro continua a sorprendere: 2° alla "Corri Lesina". "Ecco i miei obiettivi e sogni"

Foggia – Manfredonia. Ancora un ottimo risultato per il podista di Manfredonia, Valerio Santoro, tesserato con l’ASD Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo.

La scorsa domenica 15 settembre 2024, Santoro ha infatti tagliato il traguardo della “3ª Corri Lesina” con un tempo di 39’50”, percorrendo quasi 12 km a un ritmo medio di 3’24” al km, con un ottimo passaggio al 10° km in 33’50”. Domenica scorsa, le strade di Lesina si sono trasformate in un palcoscenico di sport e natura. La cittadina garganica ha ospitato infatti la gara podistica di 11,7 km, organizzata dalla SSD Artemovimento di San Nicandro Garganico, con il patrocinio del Comune di Lesina, del Parco Nazionale del Gargano e della Provincia di Foggia.

“La gara di Lesina è stata un bel passaggio, un ulteriore percorso di crescita personale”, ha dichiarato Valerio Santoro a StatoQuotidiano.it. “Queste gare ti danno morale e forza per affrontare le competizioni future”.

Il binomio vincente con il fratello Dario Santoro, campionissimo sulle gare di 10, 21, 42 chilometri

“Nel futuro, con il mio coach e fratello, Dario Santoro (originario di Manfredonia, campione a livello nazionale di maratona, ndr), stiamo lavorando per obiettivi diversi rispetto alle gare su strada. Stiamo considerando di tornare alle gare di campestre, che per noi sono state il trampolino di lancio ai tempi delle competizioni scolastiche, dove ho vinto più volte titoli provinciali e regionali”.

Valerio ha ricominciato a correre a livello agonistico da circa sei mesi, dopo 25 anni dedicati al calcio. “È iniziato tutto grazie anche alla mia passione per la bici da corsa, che mi ha fatto riscoprire il sacrificio e la resilienza nel non mollare mai, anche grazie agli amici Ciclisti Sipontini”.

Il sostegno della Polisportiva Eppe Merla

“Devo ringraziare innanzitutto la mia società, la Polisportiva Eppe Merla, che ha creduto in me fin dal primo giorno, stimolandomi gara dopo gara insieme agli amici amatori, sempre gentilissimi e disponibili. Ho ricominciato senza alcuna aspettativa di piazzamento assoluto nelle gare, ma con l’obiettivo di raggiungere il mio tempo migliore attraverso allenamenti specifici, nonostante il poco tempo a disposizione a causa del mio lavoro (manovale edile, ndr). Infatti, quando termino una gara, con mio fratello non parliamo mai di posizioni, ma solo del mio tempo finale, perché è da lì che uno sportivo e amatore come me deve partire: migliorare se stesso”.

Ottimi risultati, da Telese a Foggia

“Fa sempre piacere arrivare tra i primi tre assoluti, soprattutto in gare internazionali come quella di Telese, dove sono riuscito a entrare tra i primi 20 atleti, posizionandomi tra i primi 7 italiani e 3° di categoria, gareggiando contro ben 12 atleti keniani e stranieri nelle prime 15 posizioni”.

Forza e sacrifici, con il sostegno della famiglia

“Il sacrificio lo facciamo tutti in famiglia, compresa mia moglie e mia figlia, che accettano che a volte si esca un po’ meno durante il fine settimana e nei giorni feriali per organizzare gli allenamenti e le gare”.

I sogni, gli obiettivi

“Spero che un giorno questi piccoli risultati spronino ulteriormente i nostri politici a costruirci una pista di atletica. Sarebbe un luogo più sicuro per allenarsi e, chissà, magari ci permetterà di scoprire nuovi campioni locali che si innamoreranno di questo meraviglioso sport, portando il nome di Manfredonia in gare importanti, come hanno fatto in passato i nostri campioni Matteo Palumbo e Dario Santoro“, conclude Valerio.

FOTOGALLERY