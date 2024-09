Foggia. L’associazione AIL Foggia ODV – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – festeggia quest’anno 30 anni dalla sua costituzione. Il Comune di Foggia, per celebrare l’evento e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della lotta alle malattie oncoematologiche, a partire dal 20 settembre – e fino alla fine del mese – illuminerà di rosso la Fontana del Sele in Piazza Cavour.

Per la Sindaca Episcopo: “si tratta di una sentita e doverosa partecipazione per celebrare il significativo traguardo di questa importante realtà associativa del territorio”.