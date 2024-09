Manfredonia: è deceduto l’uomo rimasto gravemente ferito da un albero

Tragico epilogo durante i festeggiamenti per la Festa Patronale di Manfredonia. Uno dei due uomini colpiti da un ramo staccatosi da un albero nella Villa Comunale è purtroppo deceduto poche ore fa. L’uomo, trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate.

L’incidente, avvenuto durante un momento di gioia e celebrazione, ha scosso profondamente la comunità locale. Le autorità stanno investigando le cause che hanno portato al crollo del ramo, al fine di comprendere se ci siano stati problemi di manutenzione o altri fattori che abbiano contribuito alla tragedia.

La redazione di StatoQuotidiano.it si unisce al dolore dei familiari della vittima, esprimendo le proprie condoglianze in questo difficile momento.