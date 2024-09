Una nota di Simona Mendolicchio, assessora alle Politiche sociali.

“Khady Sene direttrice della Caritas diocesana di Foggia rappresenta una nomina rivoluzionaria che proietta la nostra comunità non solo nel presente ma anche e soprattutto nel futuro. E’ una nomina che considera l’immigrazione anche una risorsa e non solo un problema, che declina in termini concreti l’inclusione e l’accoglienza, che lancia un sasso nello stagno dell’intolleranza, del pregiudizio, del razzismo e che apre squarci di speranza nelle giornate di tante nostre sorelle e tanti nostri fratelli venuti da lontano o con genitori che hanno un vissuto doloroso che non può e non deve pesare come uno stigma.

Papa Francesco ha indicato la strada, di attenzione e amore davvero universale, e mons. Giorgio Ferretti la sta percorrendo con coraggio, dolcezza e tenacia: una strada che tutte e tutti dobbiamo sentire come nostra, laici e cattolici, figure istituzionali e operatori del terzo settore, parrocchie e associazioni ed organizzazioni, classe dirigente e cittadini comuni”.

“Khady porterà il suo bagaglio di esperienze e umanità -che tra l’altro ben conosce- in una realtà di straordinaria efficacia ben rodata dal lavoro di Giusy Di Girolamo, che ringrazio per la sensibilità mostrata nei confronti degli ultimi sul nostro territorio. E troverà nell’assessorato alle Politiche sociali e nell’amministrazione comunale un interlocutore sempre disponibile e pronto. Le auguro buon lavoro e la possibilità di infrangere ulteriori tabù”.