Dal 27 al 30 settembre 2024, Monte Sant’Angelo tornerà ad accogliere i festeggiamenti in onore del patrono San Michele Arcangelo. Questa edizione sarà particolarmente significativa poiché si celebra nell’anno in cui la città è stata proclamata Capitale della cultura della Puglia. Un evento che, oltre all’aspetto religioso, rappresenta un momento di aggregazione per l’intera comunità locale e per tutto il territorio circostante.

In un segno di partecipazione e sostegno collettivo, è stato lanciato un appello a tutti coloro che desiderano contribuire all’organizzazione dei festeggiamenti. Chiunque voglia dare il proprio contributo potrà farlo attraverso una donazione al seguente

IBAN: IT97I0538778490000003686020