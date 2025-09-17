Edizione n° 5826

BALLON D'ESSAI

PUGLIA // Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

CALEMBOUR

BULLI // Studente suicida a Latina, la mamma: “Mio figlio era una preda dei bulli”
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // A Foggia la prima edizione del Beer Fest

BEER A Foggia la prima edizione del Beer Fest

L’evento propone un’esperienza unica che combina birra Paulaner, piatti tipici bavaresi e musica dal vivo

A Foggia la prima edizione del Beer Fest

Beer Fest - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Eventi //

Arriva a Foggia la prima edizione del Beer Fest – Papille Edition, organizzata da Papille, in programma dal 16 al 18 settembre in Via Smaldone 62. L’evento propone un’esperienza unica che combina birra Paulaner, piatti tipici bavaresi e musica dal vivo, per tre serate di pura convivialità.

Il programma musicale prevede le esibizioni di Radio Riverside il 16 settembre, Suonovia Liveband il 17 e La Banda – Ligabue Tribute Band il 18. Tra le specialità gastronomiche da non perdere: pizza bavarese al pulled pork, maxi würstel da 43 cm, stinco da 550 g, straccetti di pollo alla bavarese e corn dog per i più piccoli.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fra due diritti uguali chi decide? la Forza. (Karl Marx)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.