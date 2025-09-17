Arriva a Foggia la prima edizione del Beer Fest – Papille Edition, organizzata da Papille, in programma dal 16 al 18 settembre in Via Smaldone 62. L’evento propone un’esperienza unica che combina birra Paulaner, piatti tipici bavaresi e musica dal vivo, per tre serate di pura convivialità.
Il programma musicale prevede le esibizioni di Radio Riverside il 16 settembre, Suonovia Liveband il 17 e La Banda – Ligabue Tribute Band il 18. Tra le specialità gastronomiche da non perdere: pizza bavarese al pulled pork, maxi würstel da 43 cm, stinco da 550 g, straccetti di pollo alla bavarese e corn dog per i più piccoli.
Lo riporta foggiatoday.it.