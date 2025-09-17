Secondo uno studio scientifico inglese condotto dall’Imperial College e dalla School of Hygiene and Tropical Medicine di Londra, l’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico causato dall’uomo ha provocato quest’estate circa 16.500 decessi nelle città europee. Solo a Milano si sono registrati oltre 1.100 morti, rendendola la città più colpita tra le 854 analizzate, seguita da Roma con 835 decessi. Tra le altre città italiane, Napoli è quinta con 579 morti e Torino decima con 230.

I ricercatori evidenziano che la maggior parte dei decessi avviene nelle case e negli ospedali, legati direttamente all’impatto del caldo estremo, definito un “killer silenzioso” che provoca morti che senza la crisi climatica non ci sarebbero state.

L’Italia risulta il paese più colpito in Europa, con 4.597 morti stimate, seguita da Spagna (2.841) e Germania (1.477). Nelle capitali, oltre a Roma, hanno registrato un alto numero di decessi Atene 630, Parigi 409, Madrid 387, Bucarest 360, Londra 315 e Berlino 140.

I ricercatori sottolineano che le estati sempre più calde continueranno a far aumentare i decessi fino a quando i combustibili fossili non saranno sostituiti dalle energie rinnovabili.

