GALLERIE Chiusura gallerie sulla SS 89 tra Mattinata e Vieste. Nobiletti: “Chiesto ad ANAS di posticipare di almeno 15 giorni”
La chiusura creerebbe gravi disagi alla viabilità e ricadute pesanti sulle attività economiche che vivono ancora della presenza dei visitatori
In questi giorni, complice le belle giornate e il clima ancora favorevole, sulla SS 89 tra Mattinata e Vieste si registra un flusso turistico ancora intenso.
La chiusura immediata delle gallerie, così come programmata da ANAS, per i lavori di riqualificazione a LED e di messa in sicurezza dell’impianto, creerebbe gravi disagi alla viabilità e ricadute pesanti sulle attività economiche che vivono ancora della presenza dei visitatori.
Per questo oggi ho chiesto ufficialmente ad ANAS di posticipare di almeno 15 giorni la chiusura delle gallerie, così da garantire una gestione più ordinata del traffico e tutelare imprese, cittadini e operatori del settore turistico.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Nobiletti.
1 commenti su "Chiusura gallerie sulla SS 89 tra Mattinata e Vieste. Nobiletti: “Chiesto ad ANAS di posticipare di almeno 15 giorni”"
E’ vergognoso. Questa ristrutturazione delle gallerie tra Mattinata e Vieste è diventata una storia ridicola. Va avanti da mesi e ancora non è finita. Ridicoli, tutti. La sp 53 non è una strada adatta a sostenere un’intensità di traffico quale è stato questo di questa estate e di questi ultimi due giorni. Inoltre non c’è nessun controllo e si permette di superare i limiti di velocità a mezzi pesanti, autobus e camper. La situazione è diventata insostenibile.