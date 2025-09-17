Edizione n° 5827

Home // Cronaca // Collegamenti ferroviari con la Capitale, avv. Albanese: “un cattivo esempio per la Puglia del futuro”

DENUNCIA Collegamenti ferroviari con la Capitale, avv. Albanese: “un cattivo esempio per la Puglia del futuro”

L’associazione “La Voce di Taranto” denuncia la gestione dell’interruzione della linea Caserta-Foggia

Collegamenti ferroviari con la Capitale, avv. Albanese: "un cattivo esempio per la Puglia del futuro" -- Collegamenti ferroviari Puglia-Roma: il caso Caserta–Foggia e le critiche di “La Voce di Taranto”

ph Tarantotoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

TARANTO – La questione dei collegamenti ferroviari tra la Puglia e la Capitale torna a far discutere, con l’interruzione della linea Caserta-Foggia che continua a rappresentare un nodo irrisolto. A intervenire è l’avvocato Egidio Albanese, presidente dell’associazione La Voce di Taranto, che sottolinea come questo disservizio stia assumendo il valore di un monito per il futuro della regione.

“Quello che viene a mancare – spiega Albanese – è il riconoscimento alle amministrazioni locali, a partire dalla Regione Puglia, di un ruolo operativo nella gestione di tutto quello che comporta un ostacolo al benessere dei cittadini pugliesi”.

La vicenda della linea Caserta-Foggia, infatti, si trascina da tempo senza soluzioni definitive. A sorprendere, secondo Albanese, non è soltanto la lentezza nel trovare risposte, ma soprattutto l’atteggiamento con cui il problema viene affrontato. “Stupisce la quasi rassegnazione con cui il grave problema dei collegamenti con la nazione viene fatto digerire agli utenti”, denuncia il presidente dell’associazione. Il nodo centrale resta la mancanza di partecipazione delle comunità e delle istituzioni territoriali nella fase decisionale. “Quello che destabilizza – prosegue – è il non avere voce in capitolo nella valutazione delle soluzioni alternative”. Una marginalizzazione che, a suo avviso, rischia di consolidare una pericolosa abitudine: “È una forma di auto-assoluzione che fa da cattivo esempio per la Puglia del futuro”.

L’appello lanciato da La Voce di Taranto è chiaro: restituire alla Regione e agli enti locali un ruolo attivo e riconosciuto nei processi che riguardano la mobilità e, più in generale, il benessere dei cittadini.

Lo riporta Tarantotoday.it

