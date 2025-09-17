Edizione n° 5827

Regionali in Puglia: si voterà il 23 e 24 novembre
17 Settembre 2025 - ore  09:17

Studente suicida a Latina, la mamma: "Mio figlio era una preda dei bulli"
17 Settembre 2025 - ore  10:11

Home // Politica // Concorso Arpal. Conserva: “Emiliano parla di trasparenza ma qui c’è solo l’ombra delle clientele”

ARPAL Concorso Arpal. Conserva: “Emiliano parla di trasparenza ma qui c’è solo l’ombra delle clientele”

"Parlano sempre di trasparenza e pari opportunità, ma questo concorso dimostra esattamente il contrario"

giacomo conserva - Fonte: pugliapress

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Politica // Politica locale //

“Parlano sempre di trasparenza e pari opportunità, ma questo concorso dimostra esattamente il contrario. L’Arpal ha bandito 20 posti di lavoro per ‘Addetti al Contact Center’ con requisiti talmente restrittivi – tre anni di esperienza in politiche attive presso pubbliche amministrazioni – da escludere la quasi totalità dei cittadini pugliesi”.

Così Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, a proposito delle notizie in merito al concorso Arpal.

“Un concorso ‘sartoriale’, cucito su misura per pochi, che odora di spartizioni e clientele e che mortifica il principio costituzionale di parità di accesso al pubblico impiego. A rendere tutto ancora più grave è il tempismo – aggiunge – la scadenza del bando è fissata al 2 ottobre, a ridosso della campagna elettorale per le Regionali del 23 e 24 novembre. Un’offesa all’intelligenza dei pugliesi e un colpo alla credibilità della Regione”.

Il capogruppo annuncia: “ho depositato un’interrogazione urgente in Consiglio regionale per chiedere la sospensione immediata della procedura e la revisione dei requisiti di accesso. Non permetteremo che gli enti strumentali della Regione diventino strumenti di gestione clientelare”. Conserva conclude: “la Puglia merita serietà, merito e trasparenza. Emiliano e la sua Giunta continuano a sbandierare questi valori, ma ancora una volta scelgono l’opacità e il privilegio. Noi non resteremo a guardare: questo concorso va fermato subito”

 

