Home // Cronaca // Ex Ilva, richiesta di aumento della Cassa integrazione per 4.450 lavoratori

AUMENTO Ex Ilva, richiesta di aumento della Cassa integrazione per 4.450 lavoratori

La richiesta prevede un incremento a 4.450 dipendenti coinvolti, di cui 3.803 nello stabilimento di Taranto

Ex Ilva, richiesta di aumento della Cassa integrazione per 4.450 lavoratori

Ex Ilva - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha presentato una nuova istanza di modifica della richiesta di cassa integrazione, che prevede un incremento a 4.450 dipendenti coinvolti, di cui 3.803 nello stabilimento di Taranto.

Secondo fonti sindacali, la precedente richiesta – ancora in discussione al Ministero del Lavoro – riguardava 4.050 lavoratori, con 3.500 a Taranto.

Nel documento ufficiale, l’azienda spiega che «per effetto di fattori produttivi e finanziari sopravvenuti nel corso dell’avviata procedura, la nuova istanza annulla e sostituisce quella presentata il 12 giugno 2025».

Lo riporta ansa.it.

