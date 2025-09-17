Foggia. Dall’8 settembre 2025 il Colonnello Giovanni Capone ha assunto ufficialmente il comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, subentrando nella guida dell’Arma sul territorio.

Nato in provincia di Lecce nel 1976, il Colonnello Capone vanta una carriera militare trentennale, iniziata nel 1992 con la frequenza della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, seguita dall’Accademia Militare di Modena e dalla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Dal 2000 al 2002 ha prestato servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. Successivamente, fino al 2008, ha ricoperto l’incarico di Comandante di Sezione Operativa del Gruppo Intervento Speciale (GIS), reparto d’élite dell’Arma.

Tra il 2008 e il 2012 ha guidato la Compagnia Carabinieri di Caserta, per poi essere destinato allo Stato Maggiore del Comando Generale, dove ha operato come ufficiale addetto e Capo Sezione presso la Sala Operativa dell’Ufficio Operazioni.

Dal 2016 al 2019, dopo aver frequentato il 18° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, ha assunto l’incarico di Capo Sezione dell’Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando Generale. A seguire, ha comandato il Gruppo Carabinieri di Locri (RC) fino al 2021, anno in cui è stato designato Comandante del Gruppo Intervento Speciale, ruolo ricoperto fino al recente trasferimento a Foggia

Il Colonnello Capone è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna. È sposato e padre di due figli.

Con il suo arrivo a Foggia, l’Arma rafforza ulteriormente la propria presenza in una provincia complessa e strategica, dove il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della legalità restano priorità assolute.