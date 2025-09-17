Foggia, riduzione Tari per le imprese che donano eccedenze alimentari

Il Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” rinnova l’appello alle attività commerciali, industriali e produttive del settore alimentare di Foggia affinché destinino le proprie eccedenze alimentari agli enti assistenziali e di volontariato, beneficiando della riduzione sulla tassa dei rifiuti (Tari) prevista dal Comune.

La misura, approvata con la Delibera n. 123/2025 del 25 giugno, prevede incentivi sulla quota variabile della Tari in base all’entità delle donazioni:

30% di riduzione per donazioni annue superiori al 20%

per donazioni annue superiori al 20% 20% di riduzione per donazioni tra il 10% e il 20%

per donazioni tra il 10% e il 20% 10% di riduzione per donazioni dal 2% al 9%

Le aziende che hanno effettuato donazioni nel 2024 devono presentare la domanda entro il 30 settembre, corredata dalla documentazione attestante le donazioni. Per le donazioni effettuate o da effettuare nel 2025, la richiesta va presentata entro il 31 marzo 2026 all’Ufficio Tributi del Comune di Foggia.

La presidente di Banco Alimentare della Daunia, Stefania Menduno, sottolinea che questa iniziativa promuove solidarietà sociale, sostenibilità ambientale ed economia circolare, trasformando le eccedenze in risorse per chi è in difficoltà: «L’applicazione della Legge Gadda 166/2016 mira a contrastare lo spreco alimentare e a creare un circuito virtuoso tra imprese e comunità».

Nel 2024, Banco Alimentare della Daunia ha ricevuto 12 donazioni da 9 aziende, per un totale di 113.828,94 kg di alimenti.

Per informazioni e supporto nella presentazione delle domande è possibile contattare Banco Alimentare della Daunia (direttore@daunia.bancoalimentare.it) o l’Ufficio Tributi del Comune di Foggia (fiscalitalocale@comune.foggia.it).