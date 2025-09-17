OSPEDALE Forza Italia Manfredonia: “Ospedale in ginocchio, altro che passerelle e propaganda”
Le condizioni del nosocomio sipontino, sotto il profilo delle prestazioni essenziali, sono inquietanti
Si susseguono apparizioni, in pompa magna, dei massimi dirigenti sanitari e dichiarazioni trionfalistiche di consiglieri regionali della sinistra, presso l’ospedale “San Camillo de Lellis”.
In realtà, le condizioni del nosocomio sipontino, sotto il profilo delle prestazioni essenziali, sono INQUIETANTI.
Infatti, i cittadini di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e Zapponeta NON possono essere sottoposti a visite cardiologiche, test da sforzo, holter pressorio ed ecodoppler.
Gli esami, riservati dagli utenti da ben DODICI MESI, sono SOSPESI.
L’agenda cardiologica, inoltre, NON può ricevere alcuna prenotazione.
Allo stesso modo, così come confermato da pazienti, nell’ambito della radiologia, sono attenzionati ESCLUSIVAMENTE polsi, mani, piedi e caviglie.
Coloro i quali subiscono la cattiva sorte e si fratturano altre parti del corpo sono dirottati inesorabilmente verso altri presidi, al di fuori di Manfredonia.
Infine, le visite ginecologiche sono consentite in ospedale solo se riconducibili ad una patologia conclamata.
Un quadro, dunque, tutt’altro che felice ed una CATASTROFE sanitaria annunciata, nonostante le nostre ripetute segnalazioni.
Nota a cura del Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia.
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.
3 commenti su "Forza Italia Manfredonia: “Ospedale in ginocchio, altro che passerelle e propaganda”"
Ci vuole un cambio radicale di chi ci governa! Una città senza ospedale, tari alle stelle, parcheggi a pagamento fino a mezzanotte, il 90% dei ragazzi andavi via perché i datori di lavoro sotto pagano gli operai strade e marciapiedi rotti.. che vergogna!!!!
Carlo la fregatura è un altra che qui si affittano case Senza dichiarare ha persone che vengono ha stare 20 GG poi b&b a nero questi la tari non la pagano proprio ed i commercianti invece la pagano pure con gli interessi ed il comune che fa se ne frega la c&c usurai .Poi destra sinistra tutti uguali comuni regioni governo tutti ha pensare come piglia lo stipendio più alto se fossimo come i francesi che schifo poveri noi una vergogna della più vergogna
Cari signori di Forza Italia, non fate del trionfalismo ciò che avete snobbato per anni e anni, sia voi della destra che quelli della sinistra.
La situazione vergognosa dell’ ospedale San Camillo è da attribuire a tutta la classe politica Sipontina.
Nessuno è esente da questa vergogna situazione sanitaria.
Siete tutti della stessa pasta, ognuno tira l’acqua al proprio mulino a scapito del sofferente.
L’ ipocrisia è la vostra strada.
Abbiate il buon senso di essere onesti nel tacere.
Comunque, come fare propaganda, siete i migliori, vendete fumo in abbondanza, convinti che tutto il popolo sipontino siano dei polli.
Una cosa è certa: Manfredonia non merita questi politici sterili, sia di destra che di sinistra.
La vostra sterilità ed il vostro menefreghismo, nel trascurare questa situazione sanitaria è conosciuta anche dalle pietre.
I politici che non sanno governare, abbiamo l’ umiltà di saper fare un passo indietro, forse la gente potrebbe ammirarvi di più.
Buona salute a tutti.