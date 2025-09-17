Edizione n° 5828

18 Settembre 2025 - ore  13:33

18 Settembre 2025 - ore  11:26

Il Manfredonia celebra due storiche figure dello staff sanitario

CELEBRA Il Manfredonia celebra due storiche figure dello staff sanitario

Il Manfredonia Calcio 1932 è orgoglioso di presentare due pilastri storici del club sipontino, Massimiliano Ciuffreda e Michele Santoro

Il Manfredonia celebra due storiche figure dello staff sanitario

Massimiliano Ciuffreda e Michele Santoro - Fonte Immagine: Facebook, Manfredonia Calcio 1932

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Settembre 2025
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia Calcio 1932 è orgoglioso di presentare due pilastri storici del club sipontino, simboli di dedizione e professionalità nel tempo.

Massimiliano Ciuffreda – Fisioterapista
Entrato nello staff nel 2005, quest’anno festeggia 20 anni consecutivi al servizio del Manfredonia. La sua avventura iniziò con la partita Manfredonia-Pistoiese a Benevento, da allora una storia segnata da impegno, competenza e amore per i colori biancocelesti.

Michele Santoro – Medico Sociale
Al servizio della squadra dal 2008, anno della Serie C2, vanta 17 stagioni consecutive con il Manfredonia. Il suo legame con il club, però, affonda radici molto più lontane: la sua prima partita come tifoso risale al 1964, dimostrando un attaccamento indissolubile alla maglia biancoceleste.

Questi due professionisti rappresentano il cuore dello staff e la continuità che da sempre caratterizza il Manfredonia Calcio 1932.

Lo riporta su Facebook, Manfredonia Calcio 1932.

1 commenti su "Il Manfredonia celebra due storiche figure dello staff sanitario"

Lascia un commento

